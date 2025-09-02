Ilie Bolojan a declarat că măsurile luate pentru corectarea deficitului bugetar nu pot fi aplicate într-o cheie ideologică. El a explicat că, deși o abordare liberală ar fi presupus reducerea cheltuielilor înaintea altor soluții, nu a existat timpul necesar pentru astfel de dezbateri doctrinare.

Premierul a spus că a preluat conducerea într-un moment dificil pentru România, în care urgența situației a impus măsuri rapide și excepționale.

Bolojan a subliniat că aceste decizii au fost luate pentru a asigura încrederea agenților economici și a partenerilor internaționali. El a afirmat că, într-un context critic, prioritatea trebuie să fie stabilitatea economică și nu fidelitatea față de un set de principii ideologice.

De asemenea, premierul a arătat că, în toate funcțiile publice ocupate, și-a păstrat o ierarhie clară de priorități: pe primul loc a fost întotdeauna țara, apoi comunitatea, și abia la final partidul și interesele personale.

„Măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică. Sigur, ideal, dacă ar fi să judecăm dintr-un punct de vedere de centru-dreapta, pe care eu îl reprezint, ar fi trebuit ca prima dată să ne reducem cheltuielile la maxim şi doar dacă nu putem din reducerea de cheltuieli să ne echilibrăm bugetul, să încercăm să creştem veniturile sau să eşalonăm investiţiile. Dar n-a fost timp de abordări doctrinare, pentru că am preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine, în care urmau nişte evaluări pentru România şi a trebuit să luăm măsuri excepţionale într-o situaţie excepţională şi să facem nişte corecţii care să dea încredere agenţilor care urmăresc ceea ce se întâmplă în România, că nu ne prăbuşim din punct de vedere bugetar şi luăm măsuri de corecţie, în aşa fel încât situaţia să nu fie mult mai gravă. Şi asta am făcut. Deci, în astfel de situaţii grave, faci ceea ce trebuie pentru ţară”, a spus Bolojan la Digi24.

Întrebat despre viitorul coaliției de guvernare, Ilie Bolojan a spus că dorește menținerea stabilității guvernamentale, nu pentru a-și păstra funcția de premier, ci pentru binele țării. El a subliniat că deciziile guvernamentale sunt dificile și nu pot fi luate cu ușurință, dar sunt necesare pentru a oferi un semnal de seriozitate și coerență în fața investitorilor și agențiilor de rating.

Premierul a subliniat că stabilitatea politică este unul dintre indicatorii esențiali prin care este evaluată credibilitatea unei țări. În opinia sa, o guvernare predictibilă, care își respectă angajamentele și ia decizii corecte în funcție de context, transmite partenerilor externi ideea unei Românii de încredere.

„Eu doresc să asigurăm stabilitatea guvernării ţării. Nu pentru ca Bolojan să rămână premier, să ne înţelegem bine, că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară. Atunci când orice agenţie de rating, când orice companie care vine în România, unii vor să verifice în ce măsură suntem o ţară sigură să ne cumpere eurobondurile, unii vor să investească în România, se uită la tabloul unei ţări, se uită şi la stabilitatea guvernării”, a spus premierul.

În același timp, el a atras atenția asupra faptului că ratingul de țară este influențat în mod direct de stabilitatea politică și de coerența politicilor implementate de coaliția aflată la guvernare. Aceasta este, în opinia lui, una dintre cele mai importante responsabilități ale unei echipe guvernamentale.

„Deci ratingul de ţară este influenţat într-o manieră puternică de stabilitatea şi de politicile pe care coaliţia de guvernare le anunţă şi le pune în practică”, a subliniat şeful Executivului.

El a recunoscut că rolul de premier vine cu o presiune considerabilă și decizii dificile, dar a reafirmat că aceste responsabilități trebuie asumate cu seriozitate. În final, mesajul său a fost clar: în momente excepționale, guvernarea nu se face pentru partid sau pentru imagine, ci pentru țară.