În Italia, sectorul de asistență familială are reguli diferite față de alte domenii. Angajatorul nu acționează ca substitut fiscal, ceea ce înseamnă că îngrijitoarele trebuie să își declare singure veniturile. Contribuțiile depind de tipul de contract și de numărul de ore lucrate.

Pentru badantele care lucrează part-time, la doar 24 de ore pe săptămână, pensia acumulată este infimă. Un an de muncă aduce doar 10 euro, ceea ce după 20 de ani înseamnă 200 de euro pe lună la bătrânețe.

Situația se schimbă ușor în cazul celor care locuiesc la domiciliul persoanei asistate și muncesc minimum 54 de ore săptămânal. În această formulă, un an valorează 20 de euro la pensie, dar chiar și așa, după 20 de ani suma lunară nu depășește 440 de euro.

Potrivit calculelor prezentate de presa italiană, pentru a atinge un venit de 600 de euro pe lună, o badantă trebuie să muncească legal între 32 și 33 de ani la program maxim. În tot acest timp, este necesar să nu existe întreruperi, deoarece legea italiană prevede și condiția a minimum 20 de ani de contribuții pentru acordarea pensiei.

Această realitate îi obligă pe mulți lucrători din sector să accepte decenii de muncă istovitoare, cu speranța că la vârsta de 67 de ani vor primi o pensie cât de cât decentă.

Cifrele arată însă o discrepanță evidentă între munca depusă și pensia obținută. Badantele lucrează adesea în condiții solicitante, 24 de ore din 24, cu responsabilități uriașe în îngrijirea bătrânilor și a persoanelor dependente. În schimb, contribuțiile acumulate se traduc în sume aproape simbolice.

Pentru o badantă care lucrează part-time, 20 de ani de muncă aduc o pensie estimată la doar 200 de euro pe lună. În schimb, o badantă convivente, care locuiește în gospodăria persoanei asistate și muncește minim 54 de ore pe săptămână, acumulează după aceeași perioadă o pensie de aproximativ 440 de euro.

Pentru multe femei, datele acestea sunt un semnal de alarmă. Majoritatea pleacă în Italia cu scopul de a susține familia din România: trimit bani acasă, plătesc facturi, sprijină studiile copiilor sau investesc în locuințe. Cu toate acestea, siguranța financiară pentru propria bătrânețe rămâne incertă.

Fără o reformă a sistemului sau o soluție europeană care să recunoască real contribuția lor, româncele care muncesc ca badante riscă să ajungă la pensie într-o situație destul de precară.