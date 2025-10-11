Proiectul legii privind plata pensiilor private, aflat pe masa Parlamentului, va fi analizat luni, 13 octombrie, de către Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Deputații urmează să elaboreze raportul de admitere sau respingere, care va fi ulterior supus votului plenului.

Textul de lege a fost conceput inițial de specialiștii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și adoptat de Guvern la 21 august. În timpul dezbaterilor din Senat, parlamentarii au aprobat un amendament prin care bolnavii de cancer pot retrage integral, într-o singură tranșă, suma acumulată în conturile de pensii private, în momentul pensionării.

Senatul a aprobat acest amendament pe 29 septembrie, permițând persoanelor diagnosticate cu afecțiuni oncologice să solicite retragerea integrală a economiilor din contul personal de pensii.

Președintele Comisiei de muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon, a apreciat că amendamentul votat de Senat este „unul de bun simț”.

„Sunt unele boli cronice care sunt duse picioare ani de zile, zeci de ani, chiar. Până la urmă trebuie să știm unde să ne oprim. Senatul văd că ne-a trasat o linie roșie. Vom vedea și noi în cadrul dezbaterilor, dar, după câte simt eu, nu cred că se dorește o acceptare a altor amendamente. Termenul de raport este pe 13 octombrie și o să-l facem pe 13, luni, avem ședință comună cu comisia de buget, tocmai am perfectat programul, iar miercurea viitoare, pe 15 octombrie, poate să intre la votul final în camera, fără probleme”, a declarat Adrian Solomon pentru Mediafax.

Modificările aduse legii au stârnit reacții puternice din partea economiștilor și a administratorilor de fonduri private. Proiectul prevede ca la pensionare să poată fi retrasă doar o parte din economii — cel mult 30% —, restul urmând a fi plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Economistul Adrian Negrescu a atras atenția că această limitare riscă să descurajeze participarea la sistemul privat de pensii, inclusiv la Pilonul III, care este facultativ.

„Să limitezi și retragerile de la Pilonul 3 de pensii private, care sunt facultative, nu obligatorii ca la Pilonul 2, înseamnă să estompezi elanul românilor de a mai avea pensii private. Să limitezi și Pilonul 3 la fel ca pe Pilonul 2, înseamnă că lovești puternic piața de plasament financiar din România. Românii nu vor mai avea încredere în pensiile private”, a declarat Negrescu pentru Adevărul.

Specialistul a explicat că Pilonul II funcționează diferit de un depozit bancar, scopul său fiind de a asigura un venit suplimentar la pensia de stat, nu o sumă disponibilă imediat.

„Probabil că milioane de români vor primi între 5.000 și 7.000 de euro în cel mai bun caz, pentru că au contribuit în funcție de cât era salariul, și majoritatea aveau salariul mic. Mulți români vor trebui să găsească alte modalități de economisire, ca să nu devină asistați social la bătrânețe. Ce vor face cu 4.000 de euro la pensie? Trebuie să pună de pe acum bani deoparte pentru bătrânețe”, a adăugat economistul.

Economistul Bogdan Glăvan consideră că adoptarea unei legi clare privind plata pensiilor private este un pas corect, în condițiile în care, de 17 ani, cadrul legal privind retragerea sumelor nu a fost reglementat complet. Totuși, el avertizează asupra riscului introducerii de excepții care pot compromite scopul inițial al legii.

„Suntem pe drumul cel bun în sensul că în sfârșit se pare că vom avea o lege care să stabilească modul de plată. Și mi-aș dori să nu derapăm, la fel cum s-a întâmplat cu pensiile speciale, în excepții, să aruncăm legea la gunoi, de fapt, și să creăm portițe și excepții pentru diverse persoane sau categorii de oameni. (…) Pensia de stat poate fi retrasă toată odată? Nu. Și atunci, de ce pensia prin acumulare poate fi retrasă toată odată? De ce avem discuția asta? Dintr-o proastă înțelegere a ce înseamnă lege și a ce înseamnă pensie”, a declarat Glăvan pentru sursa citată.

Acesta a subliniat că fondurile de pensii au fost create pentru a oferi un venit stabil, care să completeze pensia publică, nu pentru a permite retrageri unice, care ar putea epuiza rapid resursele.

„Scopul legii este să instituie o regulă generală. Politicienii, în goana de a împușca niște voturi, nu fac decât o inflație de legi. Care sfidează scopul legii, de fapt. Devalorizează legea”, a mai spus Glăvan.

El a avertizat că multiplicarea excepțiilor legislative riscă să creeze un precedent periculos, similar celui care a dus la proliferarea pensiilor speciale.

„Noi trăim într-o epocă din asta a depravării legislative, în care se introduc fel de fel de legi și se fac fel de fel de excepții. De ce să facem o excepție doar pentru bolnavii de cancer? Putem găsi justificare să facem excepție pentru multe alte categorii sociale, și dacă am făcut excepție, nu cumva chestia asta dă apă la moară sau justifică alte grupuri sociale sau grupuri de presiune, care mâine vor cere o nouă excepție”, a avertizat economistul.

Legea adoptată de Guvern și transmisă Parlamentului vizează modul de plată a pensiilor private pentru cei peste 8,3 milioane de participanți la Pilonul II și pentru aproape un milion de contribuabili la Pilonul III. Noile reglementări se vor aplica și Pilonului IV, destinat pensiilor ocupaționale.

Senatul a adoptat inițiativa pe 29 septembrie, stabilind că beneficiarii își vor putea retrage maximum 30% din suma acumulată la momentul pensionării. Restul fondurilor va fi plătit eșalonat, pe o perioadă de opt ani, prin tranșe lunare de cel puțin 1.251 de lei, valoarea pensiei minime în plată.

Valoarea pensiei private va fi calculată individual, în funcție de activul acumulat și pe baza metodelor actuariale, pentru a asigura o pensie viageră sau cu plată programată.

Potrivit prevederilor, retragerea unei sume unice – de cel mult 30% – se va face la cererea beneficiarului, o singură dată, înainte de începerea plății pensiei lunare. Mecanismul este inspirat din practicile existente în alte state europene, unde este permisă o retragere parțială a activului acumulat.

Argumentul oficial al autorilor proiectului este acela că retragerea integrală a fondurilor ar contraveni scopului sistemului privat de pensii, conceput pentru a asigura venituri stabile pe termen lung, nu pentru a furniza o sumă imediată la momentul pensionării.