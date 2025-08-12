În primăvara anului 2016, un dosar care a ținut ani la rând atenția procurorilor anticorupție s-a încheiat printr-o ordonanță de clasare.

Ancheta, declanșată în 2012 în urma unei plângeri formulate de un medic din Oradea, a vizat suspiciuni legate de tranzacții imobiliare considerate dubioase și de posibila folosire a unor informații confidențiale.

La acea vreme, Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea, iar numele său apărea alături de cel al Eugeniei Borbei, directorul executiv al Direcției Juridice din Primărie, și al unor angajați ai DNA Oradea.

Reclamația susținea existența unei rețele care ar fi obținut terenuri cu valoare economică ridicată prin proceduri preferențiale și le-ar fi revândut.

Referitor la funcționarii din Primărie, reclamantul a susținut că aceștia ar fi folosit pozițiile de membri ai comisiilor locale de reconstituire a drepturilor de proprietate pentru a coordona în mod preferențial atât reconstituirea terenurilor, cât și vânzarea ulterioară către persoane dintr-un cerc de apropiați.

În declarațiile sale, reclamantul a menționat că unul dintre beneficiarii acestor acțiuni ar fi fost Mihai Dănuț Ogbarchi, care, deși avea interdicții legale specifice funcției publice, ar fi derulat frecvent tranzacții cu terenuri, pe baza informațiilor obținute de la funcționarii Primăriei.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, conduși atunci de Laura Codruța Kovesi, au investigat cazul timp de patru ani. În final, în 2 martie 2016, au concluzionat că faptele reclamate nu există în realitate. Bolojan nu a fost audiat, iar toți cei menționați în dosar au scăpat de urmărire penală.

Un element aparte al acestui caz a fost faptul că, deși instanța ceruse redeschiderea anchetei, dosarul a fost închis definitiv, mai ales după ce plângerea inițială a fost retrasă.

„DISPUN: Clasarea față de Bolojan Ilie-Gavril, primarul municipiului Oradea și Borbei Eugenia, director executiv la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (…), întrucât fapta nu există”, s-a arătat în Ordonanța DNA din data de 2 martie 2016.

Documentul oficial al DNA preciza explicit că nu există probe pentru susținerea acuzațiilor privind folosirea de informații privilegiate, notează gândul.ro.