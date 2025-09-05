Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că proiectul urmărește eliminarea abuzurilor și protejarea celor care au cu adevărat nevoie de sprijin. El a subliniat că prin reașezarea criteriilor se dorește atât corectitudine, cât și eficientizarea resurselor financiare.

Oficialul a anunțat că va fi creat și un call center dedicat criteriilor de dizabilitate. Acesta va răspunde tuturor întrebărilor din partea persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor. Manole a invitat organizațiile neguvernamentale la dialog și a promis transparență totală în procesul de reformă.

„Am pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept, iar pe cei care au cu adevărat nevoie de sprijin trebuie să-i protejăm mai bine. Vrem să aducem mai multă claritate, mai multă corectitudine pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru familiile lor. Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili. Invit la dialog toate organizaţiile neguvernamentale şi îi asigur pe toţi cei interesaţi de această reformă că vom da dovadă de maximă transparenţă şi deschidere. Vom pune la dispoziţie şi un call center dedicat criteriilor de dizabilitate, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, a subliniat Petre Florin Manole, ministrul Muncii.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a arătat că noul cadru legislativ urmărește eliminarea neclarităților și diferențelor de interpretare. Potrivit acestuia, în prezent, aceste lipsuri duc deseori la nedreptăți pentru persoanele cu dizabilități.

El a accentuat că certificatul de handicap trebuie să reflecte corect atât realitatea medicală, cât și nivelul funcțional al persoanei evaluate. Rogobete a spus că oamenii cu dizabilități trebuie respectați, sprijiniți și integrați, nu confruntați cu bariere inutile.

„Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât acestea să reflecte corect realitatea medicală şi nivelul funcţional al fiecărei persoane. Ne propunem să eliminăm neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi. Persoanele cu dizabilităţi trebuie respectate, sprijinite şi integrate, nu puse în faţa unor bariere inutile”, a declarat Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Proiectul propune ca pentru o serie de afecțiuni grave certificatul de handicap să fie valabil permanent încă de la prima evaluare. Printre acestea se numără: retardul mental sever, tulburările de spectru autist după vârsta de 26 de ani, cecitatea absolută, surdocecitatea, amputațiile, surdomutitatea congenitală, poliartrita reumatoidă în stadiu avansat sau spondilita anchilozantă în forme grave.

Pentru alte afecțiuni grave, unde starea de sănătate nu se îmbunătățește după prima perioadă de 12–24 luni, valabilitatea permanentă ar urma să fie acordată de la a doua evaluare. În plus, se va face o diferențiere clară între gradul accentuat și gradul grav, acesta din urmă fiind condiționat de pierderea totală a autonomiei.

Ministerul Muncii a precizat că reformarea criteriilor ia în considerare progresele medicale și tehnologiile de asistență disponibile. Noul cadru va elimina suprapunerile din definiții și va stabili reguli unitare pentru evaluatori.

Un principiu central al schimbării este imparțialitatea: evaluările trebuie să fie unitare și obiective. Astfel, nicio persoană nu va fi dezavantajată de interpretări diferite sau de subiectivism. În același timp, resursele financiare vor fi utilizate mai eficient, pentru a proteja mai bine pe cei aflați în nevoie reală.