Florin Manole, ministrul Muncii, a afirmat joi, la Antena 3, că România direcționează cele mai mari fonduri de asistență socială către copii și persoane cu dizabilități. Oficialul a insistat că alocația și indemnizațiile nu pot fi catalogate drept „pomeni”, ci reprezintă drepturi prevăzute de legislație. Subiectul este unul de interes public, întrucât aceste sume influențează direct veniturile a milioane de familii.

Ministrul Muncii a subliniat că asistența acordată prin alocații sau indemnizații este fundamentată prin lege și răspunde unor nevoi reale. În opinia sa, imaginea generală despre „asistații mulți” nu reflectă realitatea, întrucât cele mai mari cheltuieli sunt pentru copii și persoane cu dizabilități.

„Alocația nu e o pomană, e un drept. Drepturile persoanelor cu dizabilități, în 90% din cazuri, reprezintă o situație validă. Mame singure cu unul, doi, trei copii. Tot discursul despre ‘asistații mulți’ este rezumat și contrazis de acest slide. Da, sunt cheltuieli mari, dar greul e la alocații, persoane cu handicap, dar și indemnizații pentru creșterea copilului. Mi-aș dori să avem un volum dublu, că am avea un număr dublu de mame. Nu există aici pomeni”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a arătat că sistemul de protecție socială trebuie privit ca parte a responsabilității statului. El a adăugat că rolul principal al acestor plăți este acela de a sprijini familiile și persoanele vulnerabile, nu de a încuraja dependența de ajutorul public. Prin aceste afirmații, Manole a dorit să contracareze percepția că beneficiile sociale ar fi nejustificate.

Ministerul Muncii a prezentat cifrele actualizate pentru luna august 2025 privind beneficiarii de ajutoare sociale. Conform datelor, 5,56 milioane de persoane primesc diverse forme de sprijin din partea statului. Cea mai mare categorie o reprezintă copiii, care beneficiază de alocații, numărând 3,45 milioane de cazuri.

Pe locul al doilea se află persoanele cu dizabilități, cu 933.838 de beneficiari. Alte tipuri de ajutoare includ 148.681 de indemnizații pentru creșterea copilului și 77.279 de stimulente de inserție. În plus, 273.650 de persoane beneficiază de venitul minim de incluziune, iar 676.634 primesc sprijin pentru încălzirea locuinței.

Aceste date arată că sprijinul social este direcționat preponderent către categorii vulnerabile, în special copii și persoane cu probleme de sănătate. Repartizarea sumelor arată că accentul cade pe susținerea unor nevoi esențiale, precum întreținerea copiilor sau compensarea dizabilităților.

Florin Manole a atras atenția asupra percepțiilor negative legate de cei care primesc ajutoare sociale. El a respins ideea că beneficiarii ar putea trăi confortabil doar din aceste sume.

„Să nu își imagineze nimeni că un om trăiește cu 600 de lei pe lună. Poate muncesc la negru, dar nu înseamnă că se lăfăie în sate, la cârciumă, cu 350 de lei”, a spus ministrul.

Afirmațiile sale au vizat direct discursurile care prezintă beneficiarii ca fiind avantajați nejustificat. Potrivit ministrului, aceste prejudecăți nu țin cont de realitatea economică și de nivelul scăzut al sumelor acordate. Oficialul a subliniat că un trai decent nu poate fi asigurat exclusiv prin sprijinul de la stat.

Un alt punct subliniat de Florin Manole a fost legat de obligațiile instituțiilor publice față de copiii vulnerabili. El a precizat că lipsurile în alimentație sau educație impun intervenția statului pentru a preveni situații grave.

Mesajul său pune accent pe responsabilitatea pe care autoritățile o au în asigurarea șanselor egale pentru cei mici. Acesta a explicat că sprijinul financiar nu trebuie privit ca o cheltuială inutilă, ci ca o investiție în viitorul societății.