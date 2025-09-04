Florin Manole a asigurat că fondurile pentru pensii vor fi întotdeauna disponibile și că nu există riscul ca acestea să întârzie. El a explicat că, pentru a face economii anul acesta, ministerele vor reduce cheltuielile interne.

Ministrul Muncii a dat drept exemplu renunțarea la o chirie de 30.000 de euro și găsirii unor soluții ieftine pentru acomodarea angajaților, într-o clădire ce poate fi renovată cu costuri minime.

”Întotdeauna va avea, întotdeauna va avea bani de pensii. Discuții de genul ăsta au fost mereu, dar nu se pune problema. Bani au fost, sunt și vor fi, dacă vom face niște economii anul acesta, vom face economii din banii ministerelor. Vă dau un exemplu: vom renunța la o chirie de 30.000 de euro, am găsit soluții pentru a acomoda colegii noștri. Este o clădire care poate fi renovată cu bani foarte puțini”, a declarat el la Antena 3 CNN.

În altă ordine de idei, în luna septembrie 2025, pensionarii din România vor primi pensiile conform calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii Publice, iar distribuirea sumelor începe chiar din prima zi lucrătoare a lunii. Aproape cinci milioane de români se bazează lunar pe aceste plăți. Termenele diferă în funcție de modul de plată, fie prin Poșta Română, fie prin transfer pe card, iar informații detaliate sunt disponibile și pentru pensionarii care se află în străinătate.

Casa Națională de Pensii Publice a comunicat programul oficial de plată a pensiilor pentru septembrie 2025. Spre deosebire de alte luni, distribuirea va începe din prima zi lucrătoare, 1 septembrie, care este luni, permițând Poștei Române să efectueze livrările fără întârzieri.

Pensionarii vor primi banii fie prin mandat poștal, fie în conturile bancare, în funcție de opțiunea aleasă. Pentru cei care optează pentru mandat poștal, pensiile vor fi distribuite între 1 și 15 septembrie, acoperind întreaga rețea de beneficiari.

Livrarea la domiciliu este realizată de factorii poștali, conform contractului CNPP – Poșta Română, iar programul este uniform la nivel național, fără excepții. În situații izolate de întârziere, pensionarii pot ridica sumele și de la ghișeele poștale.

Pensionarii care și-au ales plata pensiei în cont bancar vor primi banii pe 12 septembrie 2025. Toate instituțiile financiare partenere respectă această dată, iar beneficiarii își pot accesa fondurile fie prin retrageri de la bancomate, fie folosind direct cardul pentru plăți. Mai multe puteți citi aici.