Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Petre Manole, a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, schimbări majore în programul de evidență a contractelor de muncă.

Începând cu 1 octombrie 2025, aplicația Revisal va fi înlocuită de platforma Reges-Online.

Potrivit ministrului, trecerea la noul sistem nu presupune mutarea manuală a datelor de către angajatori, deoarece acestea au fost integrate automat.

„Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu”, a transmis Manole.

Oficialul îi încurajează pe angajatori să își facă din timp conturi, pentru a evita blocajele și sancțiunile.

„Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă.”

Noua platformă este disponibilă la adresa reges.inspectiamuncii.ro. Accesul este deschis tuturor angajatorilor, care trebuie doar să finalizeze procesul de creare a contului.

Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților) a fost până acum instrumentul principal prin care angajatorii raportau contractele de muncă. Reges-Online promite acces permanent la date, siguranță mai mare și o experiență digitalizată.

Revisal este baza oficială de date care cuprinde toate contractele individuale de muncă din România, împreună cu acțiunile aferente acestora: încheiere, modificare, suspendare sau încetare.

Conform Codului Muncii, fiecare angajator are obligația de a înființa și completa un registru general de evidență a salariaților. Din 1 ianuarie 2011, cartea de muncă pe hârtie a fost înlocuită complet de Revisal, reglementat inițial prin HG nr. 161/2006 și actualizat ulterior prin HG nr. 500/2011, modificată prin HG nr. 1.105/2011.

Registrul poate fi întocmit folosind aplicația gratuită pusă la dispoziție de Inspecția Muncii sau prin aplicații informatice proprii. Angajatorii pot externaliza completarea și transmiterea Revisal către prestatori autorizați, cu condiția să informeze în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

Obligația de a înființa și transmite Revisal revine:

tuturor angajatorilor, persoane fizice sau juridice;

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state din România, pentru personalul angajat local cu cetățenie română sau reședință permanentă în țară.