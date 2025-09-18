Guvernul a aprobat astăzi, 18 septembrie, prelungirea termenului pentru înrolarea angajatorilor în platforma REGES-ONLINE până la data de 31 decembrie 2025, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Decizia a fost luată pentru a sprijini firmele care întâmpină dificultăți în procesul de migrare de la sistemul Revisal.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că decizia a fost luată pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni și a explicat că rolul statului este să ofere sprijin și soluții, nu bariere.

El a adăugat că perioada suplimentară acordată reprezintă un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă și a subliniat că măsura a fost luată ca răspuns la îngrijorările angajatorilor.

Manole a menționat că REGES-ONLINE, deși nu este un instrument perfect, este unul modern și util, iar tranziția trebuie să fie firească și echilibrată, îndemnând totodată angajatorii să finalizeze înregistrarea până la sfârșitul anului.

„Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârșitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni. Cred că rolul statului este să ofere sprijin și soluții, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă. Am urmărit, am ascultat și am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toți angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârșitul anului să se înscrie în noua platformă. REGES-ONLINE nu este un instrument perfect, dar este unul util și modern pentru toți angajatorii, iar tranziția trebuie să fie una firească și echilibrată”, a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor oficiale, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze până acum tranziția, iar menținerea termenului inițial, stabilit pentru 30 septembrie 2025, ar fi generat riscuri majore de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni pentru angajatorii care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau la suportul necesar.

În acest context, prorogarea termenului prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE vizează atât termenul de înregistrare în platformă, cât și termenul pentru completarea și transmiterea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active care nu sunt deja în sistemul Revisal.

Autoritățile au precizat că această măsură nu reprezintă o amânare a responsabilității, ci un gest de responsabilitate administrativă, menit să ofere un cadru realist și echitabil pentru conformare. Toți angajatorii sunt încurajați să finalizeze înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârșitul acestui an, termenul limită stabilit nefiind prelungit ulterior.

Platforma este concepută pentru a deveni un instrument eficient, accesibil și stabil, simplificând administrarea digitală a contractelor de muncă, oferind raportare în timp real și acces securizat prin certificat digital calificat sau RoEID, precum și integrare cu sistemele interne de resurse umane fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Tranziția la REGES-ONLINE nu presupune mutarea bazelor de date existente, acestea fiind deja integrate în sistem; angajatorii trebuie doar să își creeze un cont, proces simplu și rapid, care permite accesul la toate funcționalitățile necesare.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, iar autentificarea poate fi realizată fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

Ministerul Muncii face apel la angajatori să se înregistreze fără întârziere pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia cât mai rapid de avantajele digitalizării, care sporesc transparența și oferă o gestionare modernă și sigură a relațiilor de muncă.