REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților) este administrat de Inspectoratul Teritorial de Muncă și reprezintă instrumentul prin care angajatorii transmit informații oficiale despre angajați. Registrul cuprinde date personale precum nume, CNP sau data nașterii, dar și informații despre contractele de muncă, data începerii activității, funcția ocupată și tipul contractului.

De asemenea, prin REVISAL se înregistrează modificările contractuale, precum creșteri salariale sau schimbări de funcție, dar și încetarea raporturilor de muncă.

REGES (Registrul Electronic de Evidență a Salariaților pentru angajați) este destinat direct salariaților și le oferă posibilitatea de a vizualiza datele personale înregistrate de angajator în REVISAL. Platforma le permite accesul transparent și sigur la istoricul contractelor, datele angajatorilor și extrasele oficiale din registru.

Astfel, REGES facilitează exercitarea dreptului angajaților de a fi informați și de a verifica oricând datele care îi privesc.

Accesul angajaților la REGES aduce mai multe beneficii. Platforma asigură transparență totală, oferind fiecărui angajat posibilitatea de a vedea informațiile înregistrate de angajator. De asemenea, permite descărcarea de extrase oficiale utile în situații administrative, juridice sau pentru obținerea de credite.

Totodată, angajații pot identifica eventualele erori și pot solicita corectarea acestora. Modificarea datelor nu se face însă direct de către angajat, ci prin intermediul angajatorului, REGES având rolul de a le afișa.

Pentru a accesa platforma REGES, angajații trebuie să urmeze câțiva pași. Prima etapă este crearea unui cont, urmată de activarea acestuia. Activarea se poate face prin semnătură digitală calificată, conform Legii 455/2001, ceea ce permite autentificarea online rapidă și securizată, sau prin identificare la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă, pe baza actului de identitate și a completării unui formular de activare.

După activarea contului, autentificarea în platformă le oferă angajaților acces la toate informațiile personale din REVISAL, inclusiv istoricul contractelor și datele angajatorilor. În plus, aceștia pot descărca extrase oficiale necesare în diverse contexte administrative sau legale.

Autentificarea se face prin adresa de e-mail și parola înregistrată sau prin aplicația ROeID, recomandată pentru conectarea de la distanță, rapid și securizat.

Pentru salariații din România, REGES completează funcționalitățile REVISAL, devenind o resursă vitală pentru transparența și controlul asupra propriilor date personale.

Reamintim că trecerea de la REVISAL la REGES a fost amânată. Guvernul a aprobat prorogarea termenului pentru înrolarea angajatorilor în REGES ONLINE până la 31 decembrie 2025, la propunerea Ministerului Muncii. Vezi aici mai multe detalii.