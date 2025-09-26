Guvernul Bolojan a aprobat niște reguli prin care oamenii pot avea acces la propriul dosar de pașapoarte. Concret, fiecare persoană are dreptul să-și vadă dosarul și să ceară copii după documente. Scopul acestor reguli este să se respecte dreptul oamenilor de a ști ce informații există despre ei și, în același timp, să fie protejate datele personale.

Hotărârea explică ce documente se găsesc în dosarul de pașapoarte, cine are dreptul să ceară acces la ele și ce pași trebuie urmați: depunerea unei cereri, verificarea cererii de către Direcția Pașapoarte, programarea pentru consultarea dosarului, actele originale care trebuie prezentate, accesul la documente (inclusiv cele cu date personale sau clasificate, dar cu anumite limite) și posibilitatea de a primi copii după acte.

Legea stabilește baza legală ca Direcția Generală de Pașapoarte (din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) să facă reguli interne pentru aplicarea acestei hotărâri. Tot ea permite și un acord de colaborare cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), dacă în dosarele de pașapoarte apar documente care țin și de legea privind dosarele Securității (OUG nr. 24/2008).

Dosarele de pașapoarte au început să fie făcute din anul 1949, pe principiul familiei, și conțin: acte oficiale sau personale, cereri, memorii, petiții, dovezi, declarații, adeverințe și alte documente legate de pașapoarte, călătoriile românilor în străinătate, regimul străinilor în România și chestiuni de cetățenie.

Aceste dosare privesc în special persoanele care au cerut sau pentru care s-a cerut pașaport, persoanele cărora li s-a limitat dreptul de a călători în străinătate, persoanele care au avut probleme în străinătate, cei care au cerut viză de ieșire din țară, cei care au cerut drept de ședere în România.

Vă reamintim că, din 15 septembrie, toate pașapoartele simple temporare eliberate în România au un cod QR, semnat electronic de Direcția Generală de Pașapoarte.

Pașaportul este principalul document de călătorie pentru români. El le asigură libera circulație în lume și dovedește identitatea și cetățenia, atât în țară, cât și în străinătate. Ca stat membru al Uniunii Europene, România oferă cetățenilor dreptul de a circula liber în spațiul Uniunii Europene cu pașaport sau carte de identitate valabilă. Alegerea documentului depinde de fiecare persoană. În afara Uniunii Europene însă, pașaportul este obligatoriu.

Pașaportul simplu electronic este mai avantajos, pentru că permite accesul fără viză în 177 de țări. În clasamentul Henley Passport Index, pașaportul românesc este pe locul 13 din 199.

Indiferent ce document aleg românii pentru călătorie, este recomandat să verifice condițiile de intrare în țara de destinație pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe deoarece unele state acceptă doar pașaportul simplu electronic.