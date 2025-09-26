În acest context, organizația sindicală a trimis vineri o solicitare oficială către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, adresată ministrului Petre-Florin Manole.

Blocul Național Sindical (BNS) a cerut convocarea consultărilor și negocierilor privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și solicită comunicarea stadiului implementării mecanismului prevăzut de HG nr. 35/2025. Potrivit calendarului Guvernului, până la 20 octombrie trebuie finalizată analiza indicatorilor socio-economici și elaborat Raportul anual privind actualizarea salariului minim, iar aceste informații trebuie transmise partenerilor sociali pentru ca negocierile din Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social să fie transparente și bine fundamentate, se arată în postarea BNS de pe Facebook.

BNS solicită ca negocierile din cadrul CNTDS să fie organizate conform legislației și să aibă loc în cursul lunii octombrie 2025.

Sindicaliștii precizează că un dialog social autentic necesită acces la timp la date și analize esențiale pentru stabilirea salariului minim, astfel încât discuțiile să se desfășoare într-un cadru transparent și bine fundamentat.

BNS atrage atenția că, fără prezentarea transparentă a datelor și scenariilor de calcul, precum și fără consultările necesare, nu poate fi respectat mecanismul legal de stabilire a salariului minim și nici principiile și obligațiile prevăzute de legislația națională și europeană.