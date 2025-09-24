Situația resimțită de muncitorii de la Damen Mangalia este una dificilă, iar efectele se văd în reducerea masivă a personalului.

Dacă în trecut aproximativ 10.000 de persoane lucrau pe platforma navală, acum mai puțin de 1.000 își mai desfășoară activitatea. Mulți au ales să plece din cauza întârzierilor la salarii și a lipsei de perspective privind stabilitatea locului de muncă.

Potrivit datelor oficiale, restanțele salariale se ridică la 17 milioane de lei, iar datoriile către stat depășesc 83 milioane de lei. În paralel, datoriile curente au crescut cu 161 milioane de lei într-un singur an. Din lipsă de resurse, societatea aflată în insolvență reușește să achite doar parțial salariile, folosind sumele obținute din lucrările de reparații navale.

Sindicaliștii au avertizat că șantierul naval Damen Mangalia se află aproape de colaps, iar lipsa unor decizii din partea acționarilor, inclusiv a statului român, reduce șansele de redresare.

Ei au arătat că apelurile repetate către principalele instituții ale statului nu au primit răspuns, iar autoritățile nu au prezentat o strategie clară pentru viitorul șantierului, considerat un obiectiv strategic.

Potrivit acestora, indiferența autorităților afectează nu doar angajații, ci și întreaga comunitate locală, lăsând orașul Mangalia într-o stare de nesiguranță economică și socială.

„Situația a atins un punct critic: fiecare zi care trece fără să se ia decizii de către acționarii societății DSMa, inclusiv reprezentanții statului român în calitate de acționar majoritar, precum și fără o decizie politică pentru deblocarea situației și soluționarea crizei, reduc șansele de redresare a șantierului, aflat aproape de colaps. Angajații nu mai pot suporta acest calvar care durează de peste un an, iar situația este disperată. Sunt ignorate apelurile anterioare adresate către autoritățile statului român Administrația Prezidențială, Guvernul României, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Ministerul Economiei și ministerele de resort. Autoritățile nu comunică ce intenții au cu cel mai mare șantier naval din România, un obiectiv strategic care nu mai pare a fi de interes național. În lipsa unor informații oficiale și asumate de decidenți, pare că nu există nicio strategie sau un plan concret si coerent de redresare a șantierului … doar ignoranță, nepăsare și indiferență. Indiferența și lipsa de reacție a autorităților față de suferința angajaților și față de soarta întregii comunități din Mangalia este profund revoltătoare și inacceptabilă. Această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul șantierului naval, dar afectează întreaga viață socială și economică a orașului, lăsând oamenii într-o stare de nesiguranță și frustrare continuă”, afirmă sindicaliștii.

Organizatorii protestului au punctat și impactul social: „Orașul este trist pentru că oamenii sunt triști”.

Sindicaliștii atrag atenția că, în ciuda promisiunilor, situația plăților nu s-a schimbat. Mulți angajați se confruntă cu întârzieri constante și lipsa unor termene clare.

Inspectorii ITM Constanța au efectuat controale și au dispus plata sumelor datorate, însă compania aflată în insolvență nu poate acoperi integral salariile și contestă în instanță măsurile impuse.

„Protestăm pentru că situația de la șantierul naval Damen Mangalia este critică și dramatică. Oamenii au ajuns în situații disperate, muncesc în condiții grele și sunt plătiți doar parțial. Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă acest lucru se amână de la o lună la alta, fără să se cunoască cu exactitate când vor fi achitate integral toate drepturi salariale restante ce se acumulează de la o lună la alta și începând cu ce dată vor primi salariile integral fără întârzieri. Ca urmare a sesizărilor efectuate referitoare la neplata integrală a salariilor, inspectorii ITM Constanța au efectuat controale periodice la sediul societății DSMa și au stabilit măsuri obligatorii de plată a drepturilor salariale restante. Societatea DSMa, aflată în insolvență, este în incapacitate de plată și din veniturile obținute din reparațiile navelor aflate în derulare, achită doar parțial drepturile salariale, acumulându-se lunar noi restanțe. Dispozițiile ITM sunt contestate în instanță”, reiese din comunicat.

Exodul forței de muncă a devenit vizibil în ultimii ani. Mulți specialiști cu experiență au părăsit șantierul naval din cauza incertitudinii și a salariilor restante. Orașul Mangalia resimte pierderea locurilor de muncă, având în vedere rolul economic major pe care îl are unitatea navală.

În lipsa unor decizii clare la nivel central, atât angajații rămași, cât și comunitatea locală se confruntă cu nesiguranță și dificultăți economice.