Abonamentele la servicii de streaming și muzică au devenit o parte firească din bugetul multor români. De la filme și seriale pe Netflix și Disney+, până la muzică pe Spotify și videoclipuri fără reclame pe YouTube Premium, aceste platforme oferă confort și varietate, dar adunate la un loc înseamnă o cheltuială lunară deloc neglijabilă.

Netflix Standard – 10,99 € / lună (≈ 55–60 lei)

Disney+ Standard – 29,99 lei / lună

Spotify Premium (Individual) – 26 lei / lună

YouTube Premium (Individual) – 29 lei / lună

Dacă un român alege toate aceste abonamente, cheltuiala lunară ajunge la circa 140–150 lei (aproximativ 28–30 €).

Este foarte important de luat în considerare că prețul poate diferi în funcție de abonamentul ales. De exemplu, un abonament Netflix Premium este 13,99 euro lunar, în timp de unul pentru Disney+ Premium este 49,99 de lei pe lună.

Același lucru se aplică și pentru Spotify sau YouTube.

De asemenea, numărul abonamentelor depinde și de pasiunile fiecăruia. Pe lângă cele menționate mai sus, există și abonamentele pentru serviciile de cărți audio.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim net în România este de aproximativ 2.574 lei. Dacă adunăm costurile pentru Netflix Standard (~55–60 lei), Disney+ (~30 lei), Spotify Premium (~26 lei) și YouTube Premium (~29 lei), totalul lunar ajunge la circa 140–150 lei.

Asta înseamnă că, un român cu salariu minim plătește aproape 6% din venitul lunar net doar pe abonamentele pentru divertisment.

Deși suma poate părea mică la prima vedere, raportată la venitul minim, ar putea fi echivalentul unei facturi la utilități, dacă persoana face economii, ceea ce face ca aceste servicii să fie percepute ca un lux pentru o parte a populației.

Cu trecerea timpului, platformele de divertisment au început să majoreze prețurile, ceea ce i-a determinat pe unii utilizatori să renunțe la conturi.

De exemplu, la finalul anului trecut, Google anunța că majorează prețurile pentru abonamentele YouTube, astfel:

29 lei/lună pentru subscripţia individuală

55 lei/lună pentru subscripţia „Family”

Înainte de această modificare, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2025, abonamentele costau 26 lei/lună, respectiv 39 lei/lună.

Platforma Netflix a decis, în decembrie 2024, că este timpul să crească din nou prețurile, astfel:

5,99 euro pentru abonament Basic

10,99 euro pentru abonament Standard

13,99 euro pentru abonament Premium

Foarte important aici este că pentru fiecare membru nou pe cont, abonații plătesc în plus 3.99 euro

Vechile prețuri erau cu un euro mai ieftin.

În ceea ce privește Spotify, și aici avem tarife majorate. Abonații au primit deja mail-uri cu privire la creșterea de preț încă din luna august.

Momentan, pe site-ul oficial încă apar abonamentele cu prețul vechi.