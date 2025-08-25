Potrivit UOKiK, în august 2024 Netflix a operat majorări unilaterale ale unor tarife lunare, crescându-le cu până la 7 zloți (aproximativ 1,92 dolari), fără a solicita sau a obține acordul explicit al abonaților.

În conformitate cu legislația poloneză privind protecția consumatorilor, companiile nu au dreptul să modifice unilateral elementele esențiale ale unui contract, precum prețurile, fără a obține în prealabil acordul expres al abonaților.

Autoritatea de supraveghere acuză Netflix că și-a fundamentat practica pe presupunerea că lipsa unui răspuns din partea clienților echivalează cu acceptarea noilor tarife. UOKiK subliniază însă că simpla transmitere a unei notificări și continuarea furnizării serviciului nu reprezintă o formă legală de validare a modificărilor contractuale.

„Prețul serviciului, ca orice prevedere, nu ar trebui modificat unilateral, fără consimțământul explicit și informat al utilizatorului”, a declarat Tomasz Chrostny, președintele UOKiK.

Biroul de presă al Netflix, citat de Reuters, a transmis că pentru companie confortul și comunicarea transparentă cu utilizatorii reprezintă elemente esențiale, iar respectarea legislației în vigoare constituie o prioritate absolută. Totodată, Netflix a precizat că va colabora strâns cu UOKiK pentru a lămuri situația creată.

„Confortul și comunicarea transparentă cu consumatorii sunt cruciale pentru noi, iar acționarea în conformitate cu toate legile aplicabile este prioritatea noastră principală”, au informat ei.

În cazul în care acuzațiile se dovedesc adevărate, Netflix riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri pentru fiecare clauză considerată ilegală și ar putea fi obligat să restituie abonaților sumele încasate în mod nejustificat.

UOKiK a precizat că a avut o intervenție similară la începutul acestui an, determinând Amazon să își ajusteze termenii contractuali pentru serviciile Amazon Prime și Amazon Prime Video.

Amintim că începând cu 1 ianuarie 2025, Netflix a anunțat majorarea tarifelor pentru toate abonamentele din România, în conformitate cu trendul de creștere a prețurilor observat la alte platforme de streaming. Abonamentele Basic și Standard s-au majorat cu câte un euro pe lună, în timp ce abonamentul Premium a înregistrat o creștere de doi euro lunar.

Basic : 5,99 euro/lună – permite streaming la rezoluție 720p pe un singur dispozitiv. Prețul a crescut cu un euro.

: 5,99 euro/lună – permite streaming la rezoluție 720p pe un singur dispozitiv. Prețul a crescut cu un euro. Standard : 10,99 euro/lună (extra-abonați: 3,99 euro/lună fiecare) – oferă vizionare în Full HD pe două dispozitive simultan. A fost majorat cu un euro.

: 10,99 euro/lună (extra-abonați: 3,99 euro/lună fiecare) – oferă vizionare în Full HD pe două dispozitive simultan. A fost majorat cu un euro. Premium: 13,99 euro/lună (extra-abonați: 3,99 euro/lună fiecare) – oferă streaming 4K pe patru dispozitive simultan, cu sunet Dolby Atmos. Prețul a crescut cu doi euro.

În Germania, abonamentul Netflix „Cu reclame” costă 4,99 € pe lună, abonamentul „Standard” costă 13,99 € pe lună, iar abonamentul „Premium” costă 19,99 € pe lună. Aceste prețuri reprezintă o creștere recentă pentru abonamentele Standard și Premium, în timp ce opțiunea cu reclame rămâne stabilă.

Cu reclame : 4,99 € pe lună

: 4,99 € pe lună Standard : 13,99 € pe lună

: 13,99 € pe lună Premium: 19,99 € pe lună

În Italia, abonamentele Netflix încep de la 5,49 € pentru abonamentul Basic cu reclame, care oferă streaming 1080p pe un singur dispozitiv simultan. Abonamentul Standard fără reclame costă 12,99 € pe lună pentru 1080p pe două dispozitive, în timp ce abonamentul Premium costă 17,99 € pe lună pentru streaming 4K pe până la patru dispozitive.

Standard cu reclame : 5,49 €/lună

: 5,49 €/lună Standard : 12,99 €/lună

: 12,99 €/lună Premium: 17,99 €/lună

În Franța, Netflix oferă trei niveluri începând din august 2025: planul Standard cu reclame costă 7,99 € pe lună, planul Standard fără reclame costă 14,99 € pe lună, iar planul Premium costă 21,99 € pe lună. Aceste prețuri au fost majorate în aprilie 2025, planul Standard cu reclame înregistrând o creștere procentuală mai mare.

Standard cu reclame : 7,99 € pe lună

: 7,99 € pe lună Standard fără reclame : 14,99 € pe lună

: 14,99 € pe lună Premium: 21,99 € pe lună

În Portugalia, planul Basic este de 7,99 €, planul Standard este de 12,99 €, iar planul Premium este de 17,99 €, cu un membru suplimentar care costă 4,99 €. Aceste prețuri sunt afișate pe site-ul web Netflix Portugalia.