Publicația RadarOnline a relatat că Ducesa de Sussex, Meghan Markle, ar fi avut o relație cu un avocat din Boston, imediat după căsătoria cu Prințul Harry, în 2018. Din această legătură ar fi rezultat o fiică, pe care Meghan ar ține-o departe de ochii lumii și chiar de soțul său.

Zvonurile mai spun că absențele frecvente ale lui Meghan din primii ani de mariaj, justificate public prin implicarea sa în proiecte cinematografice, ar fi fost de fapt perioade în care aceasta și-ar fi întreținut relația extraconjugală.

De la începutul relației lor, povestea lui Harry și Meghan a fost însoțită de numeroase controverse. Cei doi s-au cunoscut în 2016 la o petrecere și au rămas împreună, în ciuda opoziției inițiale venite din partea Casei Regale.

În 2018, nunta lor a atras atenția mondială, însă la scurt timp au apărut tensiunile. Meghan a intrat în conflict cu familia regală, iar Harry a decis în 2020 să renunțe la succesiunea la tron și la îndatoririle oficiale, mutându-se în Statele Unite. Decizia a fost justificată prin dorința de a fi permanent alături de soția sa, dar și prin nemulțumirile exprimate deschis față de modul în care era tratată Meghan Markle la Palatul Buckingham.

Între timp, cuplul a încercat să își construiască un viitor independent în domeniul media, lansând documentare prin Netflix. Așteptările erau uriașe, însă rezultatele au fost sub așteptări, iar presiunea financiară a început să se facă simțită, mai ales după ce Harry nu a mai beneficiat de sprijinul financiar al familiei sale.

RadarOnline susține că Prințul Harry ar fi hotărât să divorțeze, sătul de zvonurile despre presupusa infidelitate a soției sale și de tensiunile constante. Situația ar fi complicată și de faptul că Regele Charles ar fi dispus să îi redea fiului său sprijinul financiar și statutul regal doar cu condiția ruperii căsătoriei cu Meghan.

Această ipoteză ar explica de ce Harry s-ar afla într-o dilemă dificilă: fie continuă alături de Meghan, în pofida controverselor și problemelor financiare, fie acceptă divorțul pentru a-și recăpăta poziția în cadrul Casei Regale.

În contrast cu zvonurile, Meghan Markle a negat public acuzațiile și a declarat că toate bârfele despre familia ei sunt false. Într-un interviu recent, aceasta ar fi afirmat că are o relație bună cu socrul său, Regele Charles, și că va rămâne alături de Harry „până la sfârșitul vieții”.