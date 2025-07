Rosie Roche, membră a Familiei Regale britanice și verișoară a prinților William și Harry, a fost găsită decedată în reședința familiei, în condiții încă neclare. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud implicarea altor persoane.

Tragedia reaprinde discuțiile despre problemele mintale în familia Dianei, într-un context încărcat de durere și confuzie.

Rosie Roche, tânăra de 20 de ani, nu a mai fost văzută de familie în dimineața plecării într-o excursie planificată. Alarmate de lipsa oricărui semn din partea ei, mama și sora sa au intrat în camera adolescentei.

Acolo au făcut o descoperire cutremurătoare: Rosie era fără viață. Potrivit presei britanice, o armă de foc a fost găsită lângă corpul neînsuflețit.

Până în prezent, nu a fost stabilit ce tip de armă a fost folosit sau cum a fost obținută aceasta. Poliția anchetează toate ipotezele posibile, inclusiv varianta unei intervenții externe.

Reprezentanții autorităților nu au oferit încă o concluzie oficială, însă au confirmat că ancheta este prioritară și se desfășoară cu maximă discreție.

Conform The Telegraph, anchetatorii încearcă să stabilească dacă Rosie Roche a avut antecedente medicale sau dacă a existat un conflict recent care ar fi putut contribui la acest deznodământ tragic. Familia nu a emis, până în acest moment, niciun comunicat public.

Prince William’s 20yo cousin found dead ‘with a firearm nearby’ — Daily Mail publishes first photo of Rosie Roche

Granddaughter of Princess Diana’s uncle, Edmund, who killed himself with gunshot in 1984

Last Feb, husband of William’s cousin was found dead with gun near his body pic.twitter.com/ENGJnO3ofM

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) July 22, 2025