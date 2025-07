Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți, 22 iulie, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu prim-ministrul Dorin Recean.

Ea a avut și o discuție oficială cu Mihai Popșoi, vicepremier și ministru de Externe al Republicii Moldova, împreună cu care a ținut o conferință de presă. Temele principale ale întâlnirilor au fost:

Oana Țoiu a transmis că președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan și întreg Guvernul susțin Moldova în drumul ei spre integrarea în UE. Ea a subliniat relația strânsă dintre România și Moldova, bazată pe limbă, istorie și valori comune, și pe dorința comună de a vedea Moldova în Uniunea Europeană.

S-au discutat și proiecte concrete, precum:

Toate aceste proiecte aduc beneficii clare pentru oamenii și firmele din ambele țări. Tot în această vizită, ministrul român s-a întâlnit cu firme românești care activează în Moldova. S-a discutat și despre situația de securitate din regiune și despre cum pot coopera România și Moldova pentru a lupta împotriva atacurilor cibernetice și a altor pericole hibride.

Oana Țoiu a spus că România susține clar integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE) și că va continua să sprijine autoritățile de la Chișinău în acest proces.

Ea a vorbit despre proiecte comune în energie, transport și infrastructură, care avansează bine. A menționat liniile Suceava–Bălți și Vulcănești–Chișinău, importante pentru securitatea energetică, și podul de la Ungheni, legat la autostrada A8.

A anunțat investiții pentru modernizarea graniței și reducerea timpului de așteptare, dar și sprijin pentru firmele românești din Moldova. Oana Țoiu a spus că România vrea să atragă mai multe investiții în ambele țări și că împreună pot face față mai bine atacurilor hibride și provocărilor de securitate.

„Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, în prima mea vizită oficială în calitate de ministru de externe. Sunt onorată să fiu într-un loc atât de conectat de România, cu multiple legături profunde. Suntem uniți de aceeași limbă, de o istorie și tradiții comune și, mai ales, de un viitor comun în Uniunea Europeană. Ne leagă și mai strâns o agendă extinsă, care privilegiază conectivitatea în procesul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Am venit aici într-un context extrem de important pentru ambele țări. La 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova vor alege un nou Parlament.

România are încredere în drumul european și susține decizia care a fost clară la referendum în direcția acestui drum.

Este important să ne asigurăm și noi, acasă, că avem infrastructura și sprijinul pentru o participare cât mai mare.

Avem cu toții în față, şi în România şi aici, exemplul la îndemână al României, unde transformările pozitive, fără precedent, aduse de integrarea în Uniunea Europeană asigură astăzi siguranța, pacea și prosperitatea de care am nevoie. Am venit și să mulțumesc pentru aportul pe care l-au avut și îl au cetățenii Republicii Moldova în această prosperitate a României și a drumului european, pentru că am construit asta și împreună şi în România.

L-am asigurat pe domnul ministru Popșoi că România va continua să sprijine Republica Moldova ca și până acum în obiectivul consolidării rezilienței sale. Împreună, dar și alături de alți parteneri europeni, putem asigura gestionarea și prevenirea atacurilor hibride.

Am avut ocazia să discutăm despre agenda noastră bilaterală extrem de dinamică și în continuă diversificare.

Proiectele comune avansează foarte bine și sunt aici să transmit un mesaj clar, ferm, de sprijin a majorității noastre parlamentare, o majoritate stabilă, decizia guvernului nostru, a premierului Ilie Bolojan și a echipei de miniștri să asigurăm o accelerarea proiectelor comune, împreună cu mesajul de prietenie statornică al președintelui Nicușor Dan.

Avem progrese în ceea ce privește interconectările energetice, cum ar fi linia Suceava – Bălți. Acesta este un proiect vital pentru securitatea energetică, pentru că va mări capacitatea de transfer la frontiera comună, iar aceasta ne va permite să gestionăm mai ușor potențiale crize.

Felicit autoritățile de la Chișinău pentru progresele înregistrate în execuția liniei Vulcănești – Chișinău. Sperăm și avem încredere că va fi finalizată cât mai curând.

Vedem și un avans spectaculos al capacității interne de generare de energie electrică, mai ales energie regenerabilă, ceea ce ne duce împreună și pe un drum sustenabil și sigur.

Susținem investitori aici, am avut ieri o întâlnire cu investitorii români în Republica Moldova și, de partea României, susținem o implicare mai consistență a firmelor românești în dezvoltarea capacităților de producție și a creșterii economice comune.

În ceea ce privește cooperarea în domeniul transporturilor, avem mai multe vești bune pentru interconectarea României și a Republicii Moldova.

Recenta decizie de finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei a lucrărilor pentru reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni.

Am lansat în aprilie 2025 construcția podului Ungheni care va fi legat la autostrada A8, care rămâne o prioritate chiar și în această perioadă în care reevaluăm alocările bugetare acasă. Pentru noi, autostrada A 8 rămâne, și din perspectiva interconectării cu Republica Moldova și a rolului logistic în viitorul proiect de reconstrucție a Ucrainei, esențială.

Salutăm decizia luată de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, de aprobare a cererii Administrației Porturilor Maritime Constanța de a cumpăra Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Este o decizie pe care o susținem cu prioritate în continuare.

În ceea ce privește fluidizarea traficului la frontiera comună, un subiect important pentru ambele țări, lucrăm pe două direcții: dezvoltarea infrastructurii prin modernizare, proiecte de infrastructură nouă și extinderea controlului coordonat și la alte puncte de trecere a frontierei față de cele stabilite deja – de exemplu, Albița-Leușeni și Galați-Giurgiulești.

Susținem, inclusiv în conversațiile noastre bilaterale, nevoia de investiții străine în regiune, și în România, și în Republica Moldova.

Este o bucurie și o onoare să fiu astăzi aici, o să revenim des. Pot să vă asigur, de asemenea, că și președintele Nicușor Dan va reveni curând.

Și prima vizita oficială a dumnealui a fost tot aici, pentru că noi credem că relația noastră comună, dincolo de istoria pe care o împărtășim, de valori și cultură, este, de fapt, bazată pe un viitor comun în care investim împreună.

Vǎ mulțumesc!”