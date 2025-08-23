MAE va reintroduce taxele consulare. Proiectul care prevede gratuitatea pentru serviciile consulare esențiale și reintroducerea taxelor pentru anumite categorii de servicii la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate urmează să fie pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Oana Darie, directorul general al Departamentului Consular, a precizat că, dacă noile taxe consulare ar fi fost aplicate în 2025, încasările totale ar fi fost de aproape 40 de milioane de euro, majoritatea provenind din vizele de lungă ședere, iar aproximativ jumătate din această sumă ar fi revenit bugetului MAE.

De asemenea, dacă se iau în calcul primele șapte luni ale anului curent, veniturile estimate din noile taxe ar fi fost de peste 22 de milioane de euro, cu circa 10 milioane provenind tot din vizele de lungă ședere și 5 milioane destinată bugetului MAE.

„Dacă ne raportăm la serviciile prestate în anul 2024, încasările pe noile taxe ar fi fost în cuantum de 39.850.523 de euro, din care aproximativ 18 milioane ar reprezenta taxe colectate din vize de lungă ședere, iar, în mod logic, 9 milioane ar fi revenit la bugetul MAE. Pe locul al doilea s-ar fi situat taxele colectate din actele notariale. Dacă ne raportăm la serviciile prestate în primele șapte luni ale anului în curs, respectiv 530.959 de servicii, încasările cu noile taxe ar fi fost în sumă de 22.685.501 euro, din care 10 milioane ar fi reprezentat taxele colectate din vize de lungă ședere, respectiv 5 milioane ar fi revenit la bugetul MAE”, a declarat aceasta într-un briefing de presă.

În acest context, Oana Darie a menționat că, dacă propunerile ar fi fost implementate în acest an, sumele colectate din taxe ar fi depășit 38 de milioane de euro.

Potrivit ei, „aceste sume vor permite MAE să continue și să implementeze, mai ușor și mai eficient, proiectele care vizează digitalizarea serviciilor consulare, eficientizarea activității consulare în general și soluționarea mai facilă și mai rapidă a problemelor”.

Oana Darie a mai precizat că, în prezent, șase noi oficii consulare sunt în curs de operaționalizare.

Potrivit directorului Departamentului Consular, proiectul prevede introducerea taxelor consulare pentru anumite servicii: documente de călătorie, cu taxa majorată la 55 de euro, valabilă strict pentru titlul de călătorie și exceptând cazurile în care documentul a fost declarat furat; vize de lungă ședere, pentru care taxa este de 200 de euro; și servicii notariale, cu modificarea taxei pentru traducere la 20 de euro pe pagină și pentru legalizare la 30 de euro.

Proiectul prevede introducerea unor taxe pentru alte servicii, calculate la nivelul anului 2017.

Totodată, sunt eliminate taxele pentru eliberarea certificatelor de naștere, căsătorie, deces și pentru oficierea căsătoriei la misiunile diplomatice. De asemenea, proiectul modifică și taxa de urgență pentru serviciile efectuate la ghișeu în aceeași zi, precizând că aceasta nu se va aplica la consulatele itinerante.

„Prin noul proiect se modifică alocarea, în sensul în care taxele percepute – taxa consulară, taxa de urgență și recuperările – vor constitui venit direct la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Suplimentar, cu privire la taxele proiectate pe vize, acestea vor fi defalcate astfel: 50% – venit la bugetul de stat și 50% – venit la bugetul MAE”, a spus Oana Darie.

Ea a precizat că, în anul 2024, au fost prestate 923.076 servicii consulare, dintre care peste 360.000 au fost documente de călătorie, peste 220.000 acte notariale, peste 139.000 vize, peste 73.000 acte de stare civilă, peste 39.000 servicii pentru obținerea de acte din România, peste 28.000 servicii consulare legate de cetățenie și peste 47.000 alte servicii.

Secretarul general al MAE, Lucreția Tănase, a subliniat că propunerea de modificare reprezintă revenirea la „o abordare corectă și echilibrată în materie de prestare a serviciilor consulare” și a evidențiat că România are cel mai mare număr de cetățeni care trăiesc, lucrează sau studiază în străinătate dintre statele UE. Potrivit acesteia, noile taxe propuse vor asigura gratuitatea tuturor serviciilor esențiale.

„Reintroducerea unor categorii de taxe vizează și utilizarea unei surse de venit din partea cetățenilor străini și a companiilor străine care astăzi beneficiază de gratuități sau de servicii practic subvenționate de bugetul statului”, a declarat aceasta.

Secretarul general al MAE a precizat că, în ultimii opt ani, majoritatea serviciilor consulare au fost oferite gratuit.

Totodată, Lucreția Tănase a afirmat că, dacă proiectul va fi adoptat, noile prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie anul următor.