Proiectul de lege publicat pe site-ul Ministerului Justiției propune o schimbare majoră pentru firmele din România. Începând cu 1 ianuarie 2026, operațiunile efectuate prin Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) vor fi taxate. Măsura vizează acoperirea cheltuielilor generate de activitatea instituției și susținerea procesului de digitalizare.

Documentul pus în consultare publică prevede instituirea unei taxe de 200 de lei pentru cererile de înregistrare în registrul comerțului. Aceasta se va aplica atât în etapa de debut al activității economice, cât și pe parcursul funcționării firmei sau la încetarea acesteia.

Pentru verificarea și rezervarea denumirii unei firme va fi necesară achitarea unei taxe de 20 de lei. În plus, transmiterea documentelor către Monitorul Oficial al României va fi tarifată cu 10 lei. Toate aceste măsuri sunt menite să reflecte costurile reale ale gestionării operațiunilor instituției.

În cazul în care procedurile sunt realizate prin portalul online al ONRC, cuantumul taxelor se va reduce la jumătate. Această facilitate are rolul de a încuraja mediul de afaceri să utilizeze mijloacele electronice puse la dispoziție de instituție.

Taxele stabilite prin proiectul legislativ vor putea fi achitate prin mai multe metode. Plata va fi posibilă online, direct prin portalul ONRC, prin POS la sediile instituției, prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Statului, dar și în numerar la casierii.

Autoritățile propun ca aceste tarife să fie actualizate anual în funcție de rata inflației. Actualizarea se va face prin hotărâre de Guvern, la inițiativa Ministerului Justiției. În acest fel, cuantumul taxelor nu va rămâne fix, ci se va adapta evoluției economice.

Conform expunerii de motive, introducerea acestor tarife are ca scop asigurarea unei finanțări echitabile și sustenabile, în condițiile în care în prezent întreaga activitate a ONRC este suportată exclusiv de bugetul de stat.

Ministerul Justiției estimează că aplicarea noilor taxe va aduce la buget venituri de aproximativ 224 milioane de lei anual. Această sumă reprezintă media încasărilor pe care instituția le-ar obține din operațiunile efectuate de ONRC.

„… în absența unui mecanism de finanțare echilibrat, față de rolul sporit al acestei instituții şi în considerarea competențelor ce i-au fost suplimentate inclusiv prin prezenta lege, există riscul de afectare atât a capacității operaționale a instituției, cât și a calității serviciilor oferite profesioniștilor și instituțiilor partenere”, se menționează în expunerea de motive.

În prezent, operațiunile de înregistrare nu sunt taxate, ceea ce înseamnă că introducerea acestor tarife va reprezenta o schimbare majoră pentru mediul de afaceri. Statul argumentează însă că măsura este necesară pentru acoperirea costurilor administrative directe, inclusiv a transmiterii documentelor către Monitorul Oficial.

Pe lângă introducerea taxelor, proiectul prevede și constituirea, din 1 ianuarie 2026, a unui Mecanism de Sprijin Financiar pentru Consolidarea ONRC. Acesta va funcționa ca un cadru instituțional și financiar prin care se vor asigura resurse suplimentare față de bugetul de stat.

Fondurile colectate vor fi folosite pentru continuarea procesului de digitalizare a serviciilor, dar și pentru menținerea sustenabilității Sistemului Informatic Integrat al instituției. O parte din sumele obținute va fi direcționată către cheltuielile curente de organizare și funcționare ale ONRC.

De asemenea, mecanismul va finanța investițiile în infrastructura necesară pentru buna desfășurare a activităților Registrului Comerțului. Suplimentarea bugetului Ministerului Justiției cu aceste sume se va face trimestrial, în funcție de încasările realizate de ONRC.

Astfel, autoritățile urmăresc să reducă presiunea asupra bugetului public și să asigure o finanțare stabilă pentru activitatea instituției.