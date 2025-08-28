Potrivit proiectului, locurile de parcare nominale și nenominale, cu excepția parcării subterane Decebal, vor putea fi utilizate contra cost, pe perioade limitate, în fiecare zi a săptămânii, de către orice persoană fizică sau juridică aflată în tranzit.

Pentru a preveni conflictele, cei care parchează temporar pe locurile de reședință vor fi obligați să lase un număr de telefon în parbriz și, în cazul în care sunt contactați de titularul locului, vor trebui să elibereze spațiul în maximum cinci minute, având opțiunea de a muta vehiculul pe un alt loc disponibil pentru restul intervalului plătit.

„Locurile de parcare nominale şi nenominale, ca regulă generală, se pot utiliza contra cost, pe o perioadă limitată, în zilele de Luni până Duminică, de către orice persoană fizică sau juridică aflată în tranzit, excepţie făcând parcarea subterană Decebal, pentru care se vor respecta prevederile HCLS 3 nr. 24/24.02.2022, cu modificările şi completările ulterioare”, arată noul regulament.

Mulți cetățeni au reacționat cu îngrijorare, întrebându-se dacă vizitatorii care parchează pe locurile de reședință vor fi obligați să achite tariful orar. În prezent, regulamentul permite parcarea gratuită pe locurile nominale pentru persoane din afara sectorului, cu condiția ca acestea să le elibereze în maximum un sfert de oră după ce sunt sesizate. În schimb, cei care folosesc locuri nenominale, dar nu dețin abonament în Sectorul 3, trebuie să plătească 5 lei pe oră.

„Iar în cazul în care ocupantul este contactat de către deţinătorul locului de parcare, acesta va avea la dispoziţie maxim 5 minute pentru elibera locul de parcare, având posibilitatea mutării pe un alt loc de parcare disponibil, până la finalizarea intervalului pentru care a achitat tariful orar”, arată proiectul de hotărâre.

Primarul justifică noua măsură prin necesitatea de a elimina abuzurile și de a descuraja șoferii din afara sectorului să ocupe locurile locuitorilor. Tariful ridicat de 5 lei pe oră a fost gândit ca o modalitate de a limita utilizarea abuzivă a parcărilor. Locuitorii Sectorului 3 beneficiază în continuare de abonamente lunare de 50 de lei sau anuale cuprinse între 500 și 600 de lei, în funcție de zonă. Persoanele din afara sectorului nu au dreptul să achiziționeze abonamente anuale, ci doar abonamente lunare, valabile în intervalul 8:00 – 18:00.

„Tocmai o să supunem votului Consiliului Local o îmbunătățire a regulamentului care să ne ajute să le gestionăm mai bine. Ce înseamnă chestiunea asta? Am pus acea taxă mare pentru cei care vin din afara sectorului, acei 5 lei pe oră, care în mod intenționat este mare, pentru a-i descuraja să le folosească abuziv. Locuitori din Sectorul 3, fără excepție, au posibilitatea să plătească tariful normal, 50 de lei pe lună sau 500 sau 600 de lei pe an, în funcție de zonă. Cei 5 lei pe oră sunt exclusiv pentru cei care vin din afara Sectorului 3 și n-au dreptul să-și ia aici la noi abonament din acela anual, ci doar un abonament lunar, pentru orele 8.00-18.00. Cei care nu vor să plătească ocupă locurile de parcare ale celor care locuiesc în Sectorul 3, adică locurile nominale. Este în regulament acum posibilitatea de a parca fără să plătești și dacă îți lași numărul de telefon în parbriz, ai un sfert de oră să eliberezi. Ceea ce ne creează mari probleme”, a explicat Robert Negoiță, potrivit buletin.de.

Problemele actuale sunt generate de faptul că șoferii din afara sectorului ocupă locuri nominale fără să plătească, iar dacă proprietarii sesizează Poliția Locală, agenții sunt obligați să aștepte încă un sfert de oră înainte de a putea aplica sancțiuni. Această procedură consumă resurse și reduce eficiența intervențiilor.

Modificarea propusă elimină perioada de grație de 15 minute și o înlocuiește cu o obligație de eliberare în 5 minute. În plus, șoferii vor fi taxați de la început, indiferent de tipul locului folosit, ceea ce ar trebui să reducă blocajele și abuzurile. Primarul susține că, în acest fel, locurile vor fi gestionate mai eficient, iar cetățenii nu vor mai întâmpina dificultăți majore.

„Până vine Poliția locală să constate că e ocupat, Poliția Locală trebuie să rămână și să aștepte un sfert de oră, să se asigure că trece acea perioadă, conform regulamentului, ajungi la disperare. În plus, ne blochează colegii de la Poliția locală, care și așa sunt puțini, la fiecare chestiune de genul ăsta. Trebuie să stea câte un sfert de oră să aștepte, că așa este regulamentul și dacă trebuie să iau câte un sfert de oră la fiecare intervenție de genul ăsta, ajung foarte târziu sau nu mai ajung deloc colegii noștri de la Poliția locală, pentru că vin și își mută mașina. Cum putem să îmbunătățim treaba asta? Îi punem să plătească de la cap la cap, ca să le gestionăm mai bine, să-i descurajăm să mai folosească locurile de parcare chiar și cele nominale, iar durata de eliberare nu mai este un sfert de oră, ci 5 minute. Adică oricum plătești, deci mai bine parchează pe uninominal, că nu te deranjează nimeni. Dar dacă n-ai găsit nenominal și vrei să parchezi pe un nominal, nu-i problemă. Îl poți folosi plătind, dar cu număr de telefon în parbriz, la vedere, în 5 minute ai obligația să eliberezi locul de parcare, pentru că e locul pe care îl deține cetățeanul care are dreptul să folosească”, a susținut Robert Negoiță.

Noile reguli urmează să fie dezbătute și votate de Consiliul Local Sector 3 în ședința din 28 august. Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, regulamentul modificat va intra în vigoare în termen de 30 de zile.