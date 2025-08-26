Autoritățile belgiene au anunțat marți că vor solicita la nivel european interzicerea comercializării trotinetelor electrice care depășesc viteza legală, după ce numărul accidentelor implicând aceste vehicule a crescut alarmant în prima parte a anului 2025.

Ministrul pentru Protecția Consumatorilor, Rob Beenders, a declarat că doar o abordare la nivel european poate proteja consumatorii belgieni.

„Piaţa internă nu se opreşte la frontierele noastre. Un dispozitiv interzis aici, dar vândut în regim liber în altă parte, reprezintă un risc pentru consumatorul belgian. Doar o abordare europeană va permite rezolvarea cu adevărat a acestei probleme.”, a declarat ministrul Rob Beenders, responsabil pentru Protecţia consumatorilor, citat într-un comunicat publicat marţi.

Potrivit datelor publicate de Vias, institutul belgian pentru siguranță rutieră, în primul trimestru din 2025 au fost înregistrate 470 de accidente cu trotinete electrice, o creștere de 61% față de perioada similară a anului trecut. Institutul subliniază că, în medie, cinci persoane au fost rănite sau și-au pierdut viața în fiecare zi în astfel de accidente, cifra reprezentând doar cazurile raportate de Poliție.

Creșterea utilizării trotinetelor electrice în orașe precum Bruxelles, Anvers și Liège a dus la apariția unor modele importate, mai ales din China, care pot depăși viteza legală de 25 km/h, fiind populare în rândul tinerilor datorită prețului redus.

„Au existat, în medie, cinci accidente cu persoane decedate sau rănite în fiecare zi!”, a anunţat acest institut.

Pentru a limita riscurile, Vias propune norme mai stricte privind dimensiunea roților, accelerarea procesului de omologare a dispozitivelor de control al vitezei și introducerea obligativității purtării căștii de protecție pentru utilizatori.

Începând din luna septembrie, Ministerul condus de Rob Beenders va intensifica controalele în magazinele fizice și online pentru a verifica respectarea normelor de siguranță și a limita accesul la trotinetele considerate periculoase.

„Anumite modele, mai ales cele chinezeşti, se bucură de un succes enorm în rândul tinerilor datorită preţului lor accesibil şi pot atinge viteze excesive”, au transmis reprezentanţii Vias.

Problema trotinetelor electrice este prezentă și în România. Autoritățile locale din mai multe orașe au decis să interzică circulația trotinetelor electrice, invocând atât pericolele pentru pietoni, cât și problemele economice și de întreținere generate de acestea.

În Timișoara, regia locală de transport a retras de pe străzi cele 100 de trotinete electrice pe care le administra. Potrivit oficialilor, costurile de întreținere erau mult mai mari decât veniturile obținute: în cei șase ani de funcționare, doar puțin peste o mie de persoane pe an au utilizat aceste vehicule, în timp ce întreținerea lor ajungea la aproximativ un milion de lei anual.

Situația este similară și în Constanța, unde cele 300 de trotinete, operate de două firme private, au dispărut de pe străzi din cauza utilizatorilor care le abandonau frecvent în locuri interzise.

„Aceste trotinete electrice sunt conduse de persoane care nu au o bază minimă de cunoștințe privind circulația pe drumurile publice. Erau abandonate în toate locațiile, pe trotuare, în stațiile de autobuz sau pe spațiile verzi”, a declarat Constantin Dragomir, de la poliția locală Constanța, pentru Știrile Pro TV.

La Brașov, autoritățile au solicitat operatorilor de trotinete soluții pentru ca acestea să nu mai blocheze locurile de parcare, trotuarele sau zonele verzi, după ce mai mulți locuitori s-au plâns de disconfortul creat de vehiculele electrice lăsate neregulamentar.