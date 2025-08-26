Adrian Negrescu, economist cunoscut pentru analizele sale economice, a publicat pe pagina de Facebook o serie de observații despre reformele necesare pentru stabilizarea finanțelor publice. Expertul vorbește despre extinderea taxării inverse, creșterea beneficiilor pentru angajați și stimularea mediului de afaceri prin noi soluții de finanțare. Materialul subliniază urgența implementării acestor măsuri și faptul că pachetul legislativ ar putea fi gata până în octombrie.

În analiza publicată pe rețeaua socială, economistul susține că taxarea inversă trebuie aplicată mai multor sectoare din economie. Măsura este văzută ca un pas important pentru reducerea evaziunii și creșterea veniturilor din TVA.

„Măsura salutară anunţată de ministrul Nazare ar trebui extinsă la majoritatea sectoarelor dinamice din economie, care au legătură cu consumul”, a scris Negrescu în postare.

Acesta atrage atenția că discuțiile cu autoritățile europene nu ar trebui să ridice obstacole majore și consideră că argumentele prezentate pot convinge rapid Bruxelles-ul. El susține că măsura are potențialul de a reduce semnificativ pierderile din TVA și de a aduce venituri suplimentare la buget.

„Nu cred că vor fi probleme în a convinge Comisia Europeană de necesitatea acestui demers menit, în esenţă, să reducă gap-ul de TVA de peste 9 miliarde de euro, cel mai mare din UE”, precizează economistul.

Negrescu menționează că aceste schimbări ar trebui să facă parte dintr-un pachet mai amplu, care să includă și alte soluții fiscale. El explică faptul că propunerile trebuie integrate într-o strategie unitară, astfel încât efectele lor să fie vizibile și durabile.

„Sper ca măsura să fie extinsă în Pachetul 3 alături de alte câteva soluţii despre care am mai spus că sunt prioritare, din punctul meu de vedere, precum creşterea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei şi reducerea treptată a taxelor pe salariul minim”, scrie acesta.

Economistul dedică o parte a analizei situației angajaților și adaptării la scumpirile din piață. Negrescu subliniază că actuala valoare a tichetelor de masă nu mai este relevantă.

„La cât de mare este inflaţia, valoarea actuală a tichetului de masă a devenit irelevantă şi este nevoie să o corelăm cu preţurile reale din magazinele alimentare şi restaurante”, afirmă acesta în mesajul postat.

În plus, specialistul propune reducerea treptată a taxelor pe salariul minim, pentru a crește veniturile nete ale celor mai afectați de scumpiri. Aceste ajustări sunt prezentate ca parte a unei strategii mai largi pentru susținerea consumului și a puterii de cumpărare.

Negrescu consideră că aceste măsuri trebuie aplicate în paralel cu alte soluții, astfel încât efectele să fie vizibile într-un timp scurt. Postarea arată că prioritățile trebuie corelate cu evoluțiile din piață și cu nevoile angajaților.

Analiza publicată de economist include și propuneri pentru mediul de afaceri. Negrescu evidențiază necesitatea eliminării unor taxe și susținerea companiilor prin noi mecanisme de finanțare.

„Tot în Pachetul 3 văd ca fiind esenţiale eliminarea impozitului pe construcţii speciale şi adoptarea unui set de măsuri pentru dezvoltarea unui ecosistem de finanţare alternativă a companiilor româneşti prin intermediul Fondului Proprietatea”, scrie acesta.

În postare este menționat rolul unui administrator român care ar putea dezvolta aceste mecanisme și transforma Fondul Proprietatea într-un instrument mai atractiv pentru piață. Negrescu subliniază că implicarea unei companii locale cu experiență ar putea accelera finanțarea firmelor românești cu potențial și atragerea capitalului privat.

„În acest caz, văd că cei de la ROCA, firma românească desemnată să preia administrarea fondului, are aceste intenţii pe care le consider esenţiale pentru viitorul economic al României – să transforme FP într-un adevărat fond de investiţii cu focus pe private equity, pe finanţarea companiilor româneşti cu potenţial”, precizează Negrescu.

De asemenea, economistul notează că există interes străin pentru piața locală.

„Există o mulţime de fonduri internaţionale interesate de România şi care aşteaptă să intre în piaţă prin astfel de vehicule investiţionale, cu un brand sănătos şi listat la Bursa de Valori Bucureşti”, se arată în analiza sa.

În finalul postării, Negrescu subliniază importanța adoptării rapide a propunerilor prezentate. El consideră că următoarea etapă legislativă este esențială pentru sprijinirea economiei.

„Avem nevoie de soluţii pentru susţinerea economiei şi cred că Pachetul 3, pe care sper să îl vedem aprobat până în octombrie, să se focuseze pe astfel de demersuri”, afirmă acesta pe Facebook.

Analiza economistului reunește un set de propuneri concrete, care vizează atât mediul de afaceri, cât și angajații. Publicarea lor pe rețeaua socială oferă un cadru deschis pentru dezbatere și arată direcțiile considerate prioritare în acest moment.