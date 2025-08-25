Inițial, Ministerul Finanțelor anunțase că din 2026 suma minimă pentru capitalul social al unui SRL va fi de 8.000 de lei, urmând o perioadă tranzitorie de doi ani. În prezent, legislația permite înființarea unei firme cu un capital social de minimum 1 leu, în cazul unui singur asociat.

După discuțiile din coaliția de guvernare, pragul propus a fost modificat semnificativ. Astfel, pentru firmele cu o cifră de afaceri de maximum 400.000 de lei, capitalul social minim va fi de 500 de lei.

Coaliția a introdus diferențieri în funcție de dimensiunea companiilor. Pentru afacerile cu o cifră de afaceri de până la 7 milioane de lei, capitalul social minim va fi de 5.000 de lei.

În cazul companiilor cu o cifră de afaceri care depășește 7 milioane de lei, pragul stabilit este de 90.000 de lei.

Aceste modificări urmăresc să adapteze nivelul capitalului social la dimensiunea economică a firmelor, fără a împovăra întreprinderile mici la fel ca pe cele mari.

Ministerul Finanțelor propusese anterior ca baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) să fie ridicată de la 60 la 90 de salarii minime brute pe țară. După negocieri, s-a decis o variantă intermediară: baza de calcul va fi de 72 de salarii minime pe an.

Această modificare va afecta persoanele care obțin venituri din activități independente, precum profesiile liberale sau micii antreprenori.

Coaliția a confirmat menținerea taxei de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene. Această măsură fusese deja anunțată și rămâne neschimbată în cadrul pachetului doi de măsuri fiscale.

În paralel, PSD a revenit la ședințele coaliției după o perioadă de absență, generată de un conflict politic cu USR. Social-democrații și-au reiterat observațiile privind unele măsuri fiscale, dar au acceptat în linii mari actualul pachet, insistând însă pe aplicarea propunerilor proprii în continuarea discuțiilor.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declara anterior că partidul său este de acord cu majoritatea măsurilor de eliminare a privilegiilor, dar mai sunt două aspecte de clarificat: măsurile fiscale și cele privind administrația.