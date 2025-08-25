Premierul german Friedrich Merz a prezentat la finalul săptămânii trecute o radiografie sumbră a economiei, recunoscând dificultățile prin care trece Germania. Totuși, soluția propusă de guvernul său nu este majorarea poverii fiscale, ci sprijinirea populației și a mediului privat prin ajutoare fiscale și reforme structurale.

Radu Georgescu remarcă faptul că premierul german are experiență vastă în mediul privat, conducând timp de patru ani BlackRock Germania, divizia locală a celui mai mare fond de investiții din lume. Din această perspectivă, consideră economistul, Merz știe foarte bine cum funcționează economia reală.

În timp ce Germania respinge ideea de a încărca suplimentar cetățenii și firmele, România a ales calea opusă. De la 1 august au intrat în vigoare majorări de taxe, iar alte creșteri sunt deja pregătite. În plus, mediul privat este lovit de măsuri considerate ostile: eliminarea eșalonării simplificate la ANAF, impunerea unui capital social mai mare sau impozitarea tranzacțiilor între firmele din același grup.

Potrivit lui Georgescu, guvernul român tratează sectorul privat ca pe un „inamic” care trebuie sancționat pentru că nu mai poate susține un aparat bugetar imens și ineficient.

Economistul avertizează că aceste abordări total diferite nu pot avea ambele dreptate. „Cineva greșește grav”, notează el, adăugând că în câteva luni se va vedea care dintre guverne a ales calea corectă.

El spune că Germania a mizat pe stimularea economiei prin reducerea poverii fiscale, în timp ce România a pariat pe creșteri de taxe care riscă să sufoce mediul privat. În opinia sa, istoria ar putea consemna actuala strategie a Bucureștiului drept „Kilipiren Kombinazion”.