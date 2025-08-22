Din perspectiva lui Radu Georgescu, în România nu există diferențe reale între partidele care se declară de stânga sau de dreapta. Deși folosesc discursuri ideologice diferite, când vine vorba de politici economice, guvernele au acționat adesea contrar principiilor declarate, lovind repetat în mediul privat și în contribuabilii de bună credință.

Georgescu a amintit că în ianuarie 2018 a fost adoptată una dintre cele mai „liberale” legi de după 1990: creșterea pragului pentru impozitarea pe venit a IMM-urilor la 1 milion de euro cifră de afaceri. Măsura, venită din partea unui guvern care se declara de stânga, a simplificat birocrația și a încurajat antreprenoriatul.

Surpriza a venit în 2023, când pragul a fost redus de către un guvern autointitulat de dreapta – o decizie care, potrivit economistului, a lovit direct în IMM-uri.

Un alt exemplu invocat este legea adoptată în 2019, tot de un guvern „de stânga”, care prevedea plata CAS și CASS doar la valoarea contractelor part-time. Georgescu a considerat această modificare un sprijin important pentru mediul privat.

În schimb, în 2022, un guvern „de dreapta” a decis ca taxele sociale pentru contractele part-time să fie calculate la nivelul salariului minim, indiferent de valoarea reală a contractului. Economistul a catalogat această măsură drept „o idee foarte proastă”, care a afectat negativ mediul de afaceri.

Potrivit lui Radu Georgescu, guvernul actual, care se revendică de dreapta, a ajuns să adopte probabil „cele mai multe legi care lovesc mediul privat din ultimii 30 de ani”. Printre efectele criticate se numără bariere suplimentare pentru afaceri și noi taxe care apasă asupra zonei private, exact acolo unde se produce valoare economică și locuri de muncă.

El își încheie mesajul spunând că „atât s-a putut”, subliniind dezamăgirea față de incoerența politică și lipsa unei strategii reale de sprijin pentru antreprenori.