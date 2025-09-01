Analistul economic Radu Georgescu crede că Guvernul Bolojan a doborât un record, poate chiar unul „intergalactic”, după ce a anulat în aceeași zi o decizie adoptată vineri și a revenit la forma inițială a Codului Fiscal. El a amintit că, de două săptămâni, era în dezbatere publică un proiect de lege care viza schimbarea paradigmei fiscale, dar că toate modificările aprobate vineri au fost date acum înapoi.

Georgescu a ironizat situația, spunând că România confirmă teoria relativității a lui Albert Einstein, iar diferențele dintre guverne și chiar între declarațiile președintelui Nicușor Dan ar părea desprinse dintr-un spectacol de comedie.

El a reamintit că, în luna iulie, președintele României considera aberant ca magistrații să se pensioneze la 47 de ani cu pensii egale cu salariul, dar, săptămâna trecută, acesta a declarat că ei merită aceste beneficii pentru munca depusă.

Georgescu este convins că, dacă un străin ar auzi ce se întâmplă în România, ar crede că i se povestește o scenă de film comic, însă, din păcate, realitatea începe să semene mai mult cu un teatru absurd.

„Ca sa nu fie mai prejos, Presedintele a schimbat-o si el ca la Ploiesti In iulie spunea ca este aberant ca magistratii sa iasa la pensie la 47 de ani si sa aiba pensia egala cu salariul Saptamana trecuta si-a schimbat discursul. A spus ca magistratii merita pensia deoarece muncesc foarte mult Azi, Traian Basescu pare un strateg de nivelul lui Alexandru Macedon Iar Klaus Iohannis un foarte bun gospodar care a avut grija de tara Daca spui unui strain ce se intampla in Romania, spune ca faci misto de el sau povestesti un film din Stan si Bran sau Benny Hill Din pacate pentru noi nu este o comedie Incepe sa para cu un teatru absurd", a scris analistul economic, luni seara, pe contul său de Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Parlament pachetul fiscal 2, din care cinci proiecte au fost asumate de Guvern. La ședință au participat 388 de parlamentari.

Tema principală: sănătatea

Statul nu poate funcționa fără un sistem medical bun.

Deși au crescut salariile și s-au făcut investiții, serviciile pentru pacienți nu s-au îmbunătățit destul.

Măsuri propuse:

mai mulți pacienți să fie tratați la medicul de familie și la specialiști, nu direct la spitale → economii de 3 miliarde lei; acces mai rapid la medicamente noi; spitalele și personalul să fie plătite după performanță, nu după prezență; dispar numirile fără concurs și se introduc sancțiuni pentru servicii fictive; apar „spitale de importanță strategică”, cu fonduri speciale; spitalele private vor plăti costurile dacă dau afară pacienți prea devreme și aceștia ajung din nou la stat.



Alte reforme propuse

În companiile publice: salariile și bonusurile vor depinde de rezultate (profit, investiții, grad de îndatorare); consiliile de administrație vor fi mai mici, cu mai puține beneficii (mașini, sporuri, diurne); funcționarii vor putea face parte doar dintr-un singur CA; evaluarea va fi după rezultate, nu doar după participarea la ședințe.

AMEPIP va fi autoritatea centrală care verifică numirile și performanța în companiile de stat.

Scopul general: reguli clare, mai puțină risipă, mai multă responsabilitate și transparență, servicii medicale și companii de stat mai eficiente.

