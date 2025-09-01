Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a adresat plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci proiecte din pachetul fiscal 2. Tema principală a vizat ordinea în finanțele publice și reformele instituționale. Ședința de plen a fost marcată de prezența majorității parlamentarilor și de tensiuni între coaliție și opoziție. Premierul a subliniat importanța respectării regulilor fiscale, prevenirea abuzurilor și transparența în cheltuirea fondurilor publice.

Guvernul urmărește să elimine lacunele care permit neplata taxelor și impozitelor. Deficitul bugetar ridicat a fost asociat cu dezordinea financiară din administrația fiscală. Executivul a explicat că lipsa controlului a favorizat firme-fantomă cu sediu social în aceleași apartamente, folosite pentru artificii financiare.

„Unul dintre obiectivele anunțate la preluarea mandatului a fost să punem ordine în finanțele țării. Deficitul bugetar mare este și rezultatul dezordinii din finanțe. Acesta a lăsat porți deschise pentru neplata de taxe și impozite. Măsurile vor scoate la vedere firmele-fantomă. Este scandalos să existe zeci de firme cu sediu social în același apartament, folosite ca paravan pentru artificii financiare. Introducem măsuri de disciplină financiară și prevenire a abuzurilor”, a declarat premierul.

Măsurile propuse includ creșterea impozitului pe proprietate, pentru a asigura resurse suplimentare autorităților locale. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru continuarea proiectelor de investiții din PNRR și Anghel Saligny. Prin aceste modificări, administrațiile locale vor putea derula proiecte fără a depinde de bugetul central.

„Impozitul pe proprietate va crește, autoritățile locale vor avea mai mulți bani pentru investiții fără a apela la bugetul central. Pentru a continua investițiile din PNRR și Anghel Saligny, este nevoie de încasări suplimentare în bugetele autorităților locale”, a mai spus Bolojan.

Reforma fiscală mai prevede reguli noi pentru inspectorii ANAF și ai Vămii. Bunurile confiscate vor fi vândute printr-o platformă electronică, pentru transparență și eficiență.

„Introducem noi reguli de integritate pentru inspectorii ANAF și ai Vămii. Bunurile confiscate de ANAF vor fi vândute de ANAF pe o platformă electronică. Cele câteva miliarde încasate în plus la buget vor putea merge spre servicii publice mai bune sau proiecte de interes. Toate aceste măsuri de reformă fiscală ne vor ajuta să punem ordine în finanțe, să avem reguli mai corecte și mai echitabile”, a mai spus el.

Executivul își angajează răspunderea și pentru restructurarea celor trei autorități principale de reglementare. ASF, ANRE și ANCOM vor trece printr-o reorganizare a structurilor și posturilor. Se propune reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a celor de suport, pentru a echilibra aparatul administrativ.

Salariile și indemnizațiile conducerii vor fi diminuate cu 30%, iar bonusurile vor fi limitate. Scopul este eliminarea suprapunerilor de atribuții și reducerea cheltuielilor administrative. Modificările vor crește responsabilitatea și vor stimula performanța în instituții.

„Guvernul își angajează răspunderea pentru reforma a trei dintre cele mai importante autorități de reglementare din țară – Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Prin această lege, se propune o restructurare a ASF, ANRE și ANCOM. Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% cel al posturilor de suport. Este anormal să avem un aparat administrativ supradimensionat în comparație cu cel de specialitate. Se propune restructurarea organigramelor”, a prezentat Ilie Bolojan.

Transparența va fi consolidată prin obligativitatea publicării organigramelor și a nivelurilor de salarizare pe site-urile instituțiilor. Premierul a explicat că aceste măsuri vor permite cetățenilor să monitorizeze mai ușor activitatea autorităților. Procedura de restructurare urmărește crearea unui aparat mai eficient, mai responsabil și mai transparent.

Ședințele se vor încheia și relua până când premierul Bolojan își va asuma răspunderea pentru toate cele cinci proiecte. Procedura prevede discutarea și votarea fiecărei măsuri într-o sesiune consecutivă de plen, conform regulamentului parlamentar.