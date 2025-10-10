Demersul lui Călin Georgescu are la bază acuzații de ingerință în justiție și de încălcare a principiului prezumției de nevinovăție. Scandalul a izbucnit după ce Georgescu a fost acuzat că ar fi făcut un gest interpretat ca salut legionar, în urma unui eveniment desfășurat la Buftea.

Ulterior, Alexandru Muraru a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cerând investigarea gestului fostului candidat. În petițiile depuse la CSM, Georgescu susține, prin intermediul avocaților săi, că atât Nicușor Dan, cât și Alexandru Muraru s-ar fi implicat în mod nepermis în actul de justiție, încălcând independența sistemului judiciar.

Potrivit documentelor înaintate instituției, cei doi au exercitat presiuni publice și au contribuit la prejudicierea imaginii și a prezumției de nevinovăție a lui Călin Georgescu.

În același context, liberalii au reacționat dur la gestul liderului suveranist. Alexandru Muraru a spus că acțiunea lui Călin Georgescu ar reprezenta un așa-zis atac direct la adresa democrației și a statului de drept. Totodată, a susținut că fapta petrecută la Buftea, pe scările unei biserici, ar avea o semnificație simbolică gravă.