Demersul lui Călin Georgescu are la bază acuzații de ingerință în justiție și de încălcare a principiului prezumției de nevinovăție. Scandalul a izbucnit după ce Georgescu a fost acuzat că ar fi făcut un gest interpretat ca salut legionar, în urma unui eveniment desfășurat la Buftea.
Călin Georgescu a depus plângeri la CSM împotriva lui Nicușor Dan și Alexandru Muraru
Ulterior, Alexandru Muraru a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cerând investigarea gestului fostului candidat. În petițiile depuse la CSM, Georgescu susține, prin intermediul avocaților săi, că atât Nicușor Dan, cât și Alexandru Muraru s-ar fi implicat în mod nepermis în actul de justiție, încălcând independența sistemului judiciar.
Potrivit documentelor înaintate instituției, cei doi au exercitat presiuni publice și au contribuit la prejudicierea imaginii și a prezumției de nevinovăție a lui Călin Georgescu.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale se confruntă cu un nou atac
În același context, liberalii au reacționat dur la gestul liderului suveranist. Alexandru Muraru a spus că acțiunea lui Călin Georgescu ar reprezenta un așa-zis atac direct la adresa democrației și a statului de drept. Totodată, a susținut că fapta petrecută la Buftea, pe scările unei biserici, ar avea o semnificație simbolică gravă.
„A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu şi-o mai poate permite. (….) Fiecare zi în care Călin Georgescu îşi bate joc de justiţie, transformând obligaţiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului.
Plimbările sale pe la poliţie şi biserici au devenit pretexte pentru a-şi ralia susţinătorii şi pentru a testa limitele legii şi ale răbdării noastre. Anunţ public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci şi sesizarea de urgenţă a instanţei în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive”, a spus Muraru.