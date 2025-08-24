Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis public vineri că acuzațiile privind o așa-zisă „furtună fiscală” sunt false. El a arătat că regula fiscală este stabilită de ani de zile: TVA se calculează în funcție de data facturării sau a plății din contract, nu după zilele exacte în care a avut loc consumul.

Nazare a dat ca exemplu modificările din 2016 și 2017, când scăderea cotei TVA s-a aplicat imediat facturilor emise după 1 ianuarie, chiar dacă acestea priveau servicii din luna anterioară. Ministrul a insistat că situația actuală urmează exact același mecanism legal, prevăzut clar de articolul 281 din Codul Fiscal.

„Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%”, a scris vineri pe Facebook Alexandru Nazare.

Duminică însă, avocatul Gheorghe Piperea a contestat public modul în care se aplică TVA de 21%. El a spus că este „ilegal și abuziv” ca noua cotă să fie inclusă pe facturi pentru servicii prestate înainte de 1 august. Piperea a invocat principiul constituțional al neretroactivității legii și a susținut că TVA-ul ar trebui să rămână 19% pentru tot ce a fost livrat până la finalul lunii iulie.

Avocatul a îndemnat consumatorii să sesizeze ANPC, să inițieze acțiuni în instanță pentru plăți nedatorate și chiar să recurgă la campanii publice de „name and shame” împotriva companiilor furnizoare de utilități.

„Furnizorii de utilități aplică retroactiv cota de tva de 21%, pe perioade de facturare care ajung înapoi în timp chiar și în luna iunie. În realitate, conform Constituției, o lege nu poate retroactiva, deci facturile trebuie să conțină tva de 19% pentru tot ceea ce s-a livrat până la 31 iulie 2025. Este vorba de : energie electrică, gaz, apă curentă și colectare ape uzate, telefonie, internet, cablu tv. Este ilegal și abuziv să se aplice tva de 21% pentru ceva livrat înainte de 1 august. Reclamați-i pe TOȚI la ANPC. De asemenea, puteți să îi acționați pe TOȚI în judecată, pentru plăți nedatorate. Mai mult chiar, în calitate de consumatori, aveți dreptul la campanii de name, shame & blame (identifică, fă de rușine, aruncă oprobriul public) contra lor. Să nu ne mai lăsăm batjocoriți și prostiți pe față!”, a spus duminică avocatul Gheorghe Piperea într-o postare pe Facebook.

De menționat că, ministrul Finanțelor a mai atras atenția că răspândirea de informații false subminează încrederea publicului și poate provoca tensiuni nejustificate.

Totuși, ministrul a admis că, dacă există furnizori care aplică în mod eronat alte reguli decât cele prevăzute de Codul Fiscal, ANAF va interveni cu verificări și măsuri clare.