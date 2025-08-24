Românii s-au trezit în luna august cu facturi aproape duble la electricitate, după eliminarea plafonării prețurilor și majorarea cotei de TVA. Pentru mulți consumatori, șocul a fost resimțit încă din primele zile, când au sosit facturile pentru consumul din iulie, dar calculate după noile reguli fiscale.

Datele din facturi arată clar saltul prețurilor. Un consum mediu de 90 kW pe lună s-a tradus într-o factură de 130 de lei, față de 60 de lei în prima parte a verii. În cazul unui consum de 200 kW, suma de plată a urcat de la 160 de lei la aproape 300 de lei.

Deși consumul vizat este cel din luna iulie, facturarea pe august s-a făcut cu noua cotă de TVA de 21%, în loc de 19%, în baza articolului 281, alin. (8) din Codul Fiscal. Acesta stipulează că, pentru serviciile cu caracter continuu, cum sunt utilitățile, se aplică TVA-ul valabil la momentul facturării sau al plății, nu la data consumului.

În fața valului de nemulțumiri, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a prezentat o soluție tehnică ce urmează să fie implementată treptat: instalarea contoarelor inteligente și introducerea tarifării diferențiate pe intervale orare.

„E un mecanism foarte complex, am calculat ce sume de bani avem disponibile, am găsit o sursă de finanțare, creăm un mecanism de finanțare pentru a nu pune în sarcina consumatorului final achiziția acestor smart metere, iar astăzi avem 150 de milioane de euro disponibili în prima etapă. Împreună cu operatorii de furnizare și distribuție a energiei electrice calculăm cum putem să facem o platformă informatică în care omul să știe că, dacă va consuma energie electrică între ora 10 și 18, va plăti 90 de bani, iar pentru ce va consuma între 18 și 22 va plăti 1,3 lei, 1,4 lei”, a declarat Bogdan Ivan la Prima TV.

Contorul inteligent transmite datele de consum în timp real și poate ajuta la optimizarea facturilor. Totuși, economiile depind de modul în care consumatorii își adaptează utilizarea energiei. Cei care folosesc intens curentul în intervalele scumpe, de exemplu pentru aer condiționat sau electrocasnice, vor beneficia mai puțin de acest mecanism.

Pe lângă soluția tehnică, Guvernul a introdus și măsuri sociale pentru protejarea celor mai vulnerabili consumatori.

Astfel, aproximativ două milioane de locuri de consum vor beneficia de vouchere în valoare de 50 de lei pe lună, acordate în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 de lei;

familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 de lei.

Aceste plafoane definesc categoria de „consumatori vulnerabili” și stabilesc cine poate primi sprijinul financiar.