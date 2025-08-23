Într-un comunicat publicat sâmbătă, 23 august, Hidroelectrica a anunțat că nu intenționează să majoreze prețurile la energia electrică. Precizarea a venit ca reacție la speculații din presă conform cărora compania ar putea crește tarifele din cauza creșterii accelerate a numărului de clienți casnici. Presa a sugerat că Hidroelectrica nu ar mai putea furniza energie doar din producția proprie și că acest fapt ar putea duce la creșterea costurilor pentru consumatori.

Compania a transmis clar că nu a anunțat, nu a avut intenția și nici nu ia în calcul vreo modificare a prețurilor de furnizare. Oficialii Hidroelectrica au subliniat că nu există nicio bază reală pentru aceste îngrijorări și că oferta comercială pentru clienți rămâne corectă, competitivă și nemodificată.

„În urma unor informaţii apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Compania îşi menţine angajamentul de a avea o ofertă corectă şi competitivă pentru clienţii săi şi reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a preţurilor pentru contractele existente”, se arată în comunicat.

Reprezentanții companiei au explicat că achiziția de energie de pe piață face parte din strategia obișnuită a oricărui furnizor de electricitate. Hidroelectrica nu și-a propus niciodată să acopere integral cererea doar din producția proprie. Acest model mixt de aprovizionare este o practică standard în industrie și nu implică automat creșteri de prețuri.

Totodată, compania a afirmat că are capacitatea logistică și operațională necesară pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea clienților noi. Chiar dacă portofoliul de utilizatori casnici a crescut semnificativ în ultimele luni, acest aspect este gestionabil și nu determină modificări de tarif.

„Achiziţiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piaţă reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor şi nu echivalează cu o creştere a preţurilor. Niciodată nu am intenţionat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producţie proprie. Hidroelectrica îşi menţine poziţia de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piaţă şi dispune de capacitatea operaţională şi logistică necesară pentru a răspunde în condiţii optime cererii crescute venite din partea noilor clienţi. Orice persoană interesată, care doreşte să devină client al Hidroelectrica este binevenită”, au transmis reprezentanţii companiei.

Conform comunicatului oficial, prețurile ofertate către clienții casnici rămân între 1,06 lei și 1,14 lei/kWh, cu TVA inclus. Aceste valori variază în funcție de tarifele reglementate pentru fiecare loc de consum, dar nu sunt afectate de schimbările din piață sau de evoluția numărului de clienți.

Hidroelectrica reafirmă angajamentul său față de clienți și se poziționează în continuare ca un furnizor de încredere. Compania respinge categoric ideea unor modificări unilaterale ale contractelor și asigură consumatorii că nu există niciun risc de scumpire în prezent.

Pentru a combate dezinformarea, Hidroelectrica le recomandă consumatorilor să consulte doar site-ul oficial și comunicatele autentice ale companiei.