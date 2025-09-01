România traversează o perioadă economică dificilă, iar perspectivele pentru lunile următoare nu sunt deloc optimiste, consideră analistul Radu Georgescu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a afirmat că în ultimul deceniu România a acumulat toate greșelile posibile în plan economic, fiscal și monetar, iar cei care le-au produs sunt în continuare angajați la stat. În schimb, nota Georgescu, singurii care plătesc pentru aceste decizii sunt cetățenii.

După ce de la 1 august au crescut mai multe taxe, inclusiv TVA și accize, de la 1 septembrie Guvernul a pregătit noi măsuri de majorare. Analistul a atras atenția că urmează o toamnă complicată, în care vor crește prețurile la bunuri și servicii, energia, ratele bancare, întreținerea și taxele pe proprietate.

Unii compară situația actuală cu cea din 2009-2010, însă Georgescu a susținut că aceasta este mult mai complicată. Totodată, el a arătat că nici asemănarea cu Grecia din 2010 nu este corectă, pentru că statul elen a avut și are o „ancoră” economică – turismul, care aduce un excedent anual de aproximativ 20 de miliarde de euro. România, dimpotrivă, a înregistrat în 2024 un deficit turistic de 4 miliarde de euro, românii cheltuind mai mult în străinătate decât străinii în țara noastră.

În ceea ce privește situația bugetară, Georgescu a menționat că România a avut în 2024 un deficit de 160 de miliarde de lei, iar la 31 iulie 2025 deficitul era deja cu 5 miliarde mai mare. Potrivit lui, în acest an țara va depăși nivelul înregistrat anul trecut.

El a subliniat că singurul colac de salvare al României rămâne Uniunea Europeană, însă acesta „se dezumflă”, întrucât Germania, principala economie a Uniunii, trece prin dificultăți, iar Bruxelles-ul a avertizat că, dacă România nu reduce deficitul la 3% din PIB, va pierde sprijinul. O astfel de ajustare ar însemna reducerea deficitului anual cu aproximativ 100 de miliarde de lei.

Pentru a ilustra magnitudinea sumei, Georgescu a explicat că 100 de miliarde de lei echivalează cu salariile anuale ale unui milion de bugetari sau cu pensiile pentru patru milioane de pensionari.

În acest context, el a apreciat că măsurile votate recent de Guvern, așa-numitele „pachet 1 și pachet 2”, sunt insuficiente, estimările optimiste arătând economii de doar 15 miliarde lei pe an. În realitate, crede el, aceste pachete ar putea chiar să adâncească deficitul, având ca efect direct sărăcirea populației.

Analistul consideră că România se va confrunta curând cu o ajustare economică puternică, care se poate realiza în două moduri: fie într-un cadru democratic, prin intervenția Fondului Monetar Internațional, care ar putea impune un pachet sever de măsuri în următoarele luni, fie printr-un scenariu mai sumbru, marcat de extremism și dictatură.