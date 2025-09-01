Piața chiriilor din România traversează una dintre cele mai active perioade ale anului, iar datele recente furnizate de Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX, confirmă tendința. În luna august, numărul de interacțiuni dintre chiriași și proprietari a crescut cu 13% față de iulie, semnalând o intensificare vizibilă a cererii. Fenomenul este explicat prin sezonalitate, începutul de an universitar și mobilitatea tinerilor pe piața muncii, dar și prin dinamici regionale distincte.

În paralel, prețurile medii ale chiriilor au fost cu 4% mai ridicate comparativ cu aceeași lună din 2024. Față de iulie 2025, nivelul chiriilor a rămas relativ stabil, cu o creștere marginală de 1%. Acest echilibru aparent ascunde însă discrepanțe majore între orașe și chiar între cartierele aceluiași oraș.

„Așa cum anticipam, luna august a adus un vârf al interacțiunilor pe platformă. Aproximativ 40% dintre utilizatori sunt studenți, ceea ce face ca această perioadă să fie vârful sezonului chiriilor – o tendință care continuă și în septembrie”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group.

Această presiune sezonieră se traduce printr-o cerere ridicată pentru garsoniere și apartamente cu două camere, în special în centrele universitare precum București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Analiza Storia scoate în evidență contrastul dintre centrele universitare mari, unde chiriile cresc an de an, și orașele secundare, unde evoluțiile sunt mai temperate sau chiar negative.

Cele mai mici chirii: Arad (360 €/lună), Craiova și Oradea (430 €).

Cele mai ridicate chirii: Sectorul 1 (750 €/lună), Sectorul 2 (650 €) și Cluj-Napoca (630 €).

În timp ce Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere procentuală anuală (+10%), în Sibiu chiriile au rămas la același nivel ca în 2024, semn al unei piețe mai stabile și mai puțin speculative.

Capitala rămâne epicentrul diferențelor majore.

450 € în Sectorul 1 (cel mai scump),

400 € în Sectoarele 3 și 6,

350 € în Sectorul 5 (cel mai accesibil).

690 € în Sectorul 1,

613 € în Sectorul 2,

520 € în Sectorul 4 (cel mai mic nivel).

1.100 € în Sectorul 1 (+10% față de 2024),

895 € în Sectorul 2 (+18% anual),

600 € în Sectorul 6 (cel mai redus nivel).

Concluzia: nordul Bucureștiului se consolidează ca pol al chiriilor premium, în timp ce sudul și vestul oferă în continuare alternative mai accesibile.

Clujul rămâne al doilea cel mai scump oraș din România, iar începutul de an universitar intensifică permanent cererea.

Garsoniere: +10% față de august 2024 și față de iulie 2025 (440 €).

Două camere: stabile la 600 €.

Trei camere: +7% față de anul trecut (750 €).

Cluj-Napoca confirmă statutul de piață rezilientă, unde cererea ridicată nu permite corecții semnificative.

Iași

Garsoniere: +8% anual (370 €).

Două camere: relativ stabile (+2%, 460 €).

Trei camere: +6% (552 €).

Garsoniere: +9% (380 €).

Două camere: stabile (500 €).

Trei camere: -8% (600 €).

Garsoniere: +3% anual și +11% lunar (333 €).

Două camere: stabile la 500 €.

Trei camere: +13% anual (750 €).

Diferențele arată cum cererea locală și sezonalitatea turistică pot modifica semnificativ dinamica chiriilor.

Vestul țării: Timișoara și Oradea accelerează, Arad rămâne jos

Garsoniere: +7% (300 €).

Două camere: +13% (450 €).

Trei camere: stabile la 500 €.

Garsoniere: +20% (300 €).

Două camere: +5% (420 €).

Trei camere: stabile la 503 €.

Garsoniere: +6% anual și +7% lunar (230 €).

Două camere: +6% (370 €).

Trei camere: -10% (441 €).

Concluzia: orașele dinamice atrag creșteri accelerate, în timp ce piețele mai mici rămân volatile.

Craiova: garsonierele au scăzut ușor (-2%), două camere au rămas la 400 €, iar trei camere au crescut cu +10% (550 €).

Sibiu: niveluri constante – garsoniere 300 €, două camere 400 €, trei camere 500 €.

Aceste orașe reprezintă zone de echilibru, unde cererea și oferta par să fi găsit un punct comun.

Storia își asumă un rol de transparentizare a pieței imobiliare, punând la dispoziție date și instrumente pentru chiriași, proprietari și agenți.

În 2022, platforma a lansat Indexul Calității Vieții, care măsoară cartierele României după 17 criterii – de la calitatea aerului și siguranță, până la acces la transport și spații verzi. Peste 100.000 de români au contribuit cu percepții subiective, oferind o radiografie unică a calității vieții urbane.

Datele Storia arată limpede că piața chiriilor din România nu poate fi privită uniform.

Studenții și mobilitatea urbană generează vârfuri de cerere în august-septembrie.

Capitala și Clujul rămân cele mai scumpe centre.

Orașele secundare înregistrează evoluții divergente – unele cresc accelerat (Timișoara, Oradea), altele rămân stabile sau corectează (Sibiu, Arad).

Pentru chiriași, negocierea este dificilă în marile centre, dar posibilă în piețele mai mici. Pentru proprietari, apartamentele cu două camere continuă să fie produsul vedetă al pieței.

Piața chiriilor din România rămâne un ecosistem fragmentat, sezonier și dependent de dinamica studențească, dar și un barometru fidel al mobilității urbane și al atractivității economice a orașelor.