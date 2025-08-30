Austria introduce plafonarea chiriilor pentru întreaga piață imobiliară
Guvernul austriac pregătește o măsură fără precedent pentru sectorul locativ. Sistemul Mietpreisbremse, care limita creșterile de chirie doar pentru anumite tipuri de locuințe, va fi extins pentru toate contractele, inclusiv pentru case individuale și duplexuri, informează finanz.at.
Până în prezent, regula se aplica la aproximativ 600.000 de contracte, cu majorări restrânse la 1% în 2026 și 2% în 2027. Noua legislație va lega creșterile de inflație: dacă aceasta depășește 3%, doar jumătate din supliment poate fi transferată în chirie.
De exemplu, la o inflație de 6%, majorarea chiriei nu va depăși 4,5%. Ajustările vor fi permise doar o dată pe an, începând cu 1 aprilie, și se vor aplica și contractelor existente.
În plus, durata minimă a contractelor va crește de la 3 la 5 ani pentru toate acordurile noi sau prelungite după 1 noiembrie 2025. Ministrul Locuințelor, Andreas Babler (SPÖ), consideră măsura „istorică”, oferind nu doar protecție chiriașilor, ci și stabilitate pe termen lung pentru piață.
Guvernul speră ca aceste reguli să reducă presiunea asupra chiriilor, care au crescut adesea spectaculos în ultimii ani, și să asigure o bază legală mai sigură într-un sector până acum afectat de fluctuațiile rapide ale pieței.
Chirii în 2025 în România. Cum arată situația pieței imobiliare la noi în țară
În anul 2025, piața chiriilor din România a înregistrat o tendință ascendentă, cu creșteri semnificative în majoritatea marilor orașe.
București
-
Garsoniere: aproximativ 380–390 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 597–600 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 900–950 euro/lună
Cele mai scumpe zone: Sectorul 1 (750 euro) și Sectorul 2 (675 euro).
Cluj-Napoca
-
Garsoniere: 390–380 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 590–599 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 750–700 euro/lună
Creșteri anuale de până la 11% pentru garsoniere.
Constanța
-
Garsoniere: 350–341 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 500–500 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 650–650 euro/lună
Creșteri de 3–11% față de anul anterior.
Brașov
-
Garsoniere: 360–352 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 550–520 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 664–690 euro/lună
Creșteri de până la 20% pentru garsoniere.
Timișoara
-
Garsoniere: 261–290 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 427–420 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 500–500 euro/lună
Creșteri de 4–16% față de anul anterior.
Iași
-
Garsoniere: 340–350 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 450–450 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 550–570 euro/lună
Creșteri de până la 17% pentru garsoniere.
Sibiu
-
Garsoniere: 340–330 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 400–408 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 550–550 euro/lună
Creșteri de 10% pentru garsoniere.
Oradea
-
Garsoniere: 280–280 euro/lună
-
Apartamente cu două camere: 400–409 euro/lună
-
Apartamente cu trei camere: 500–500 euro/lună
Creșteri de până la 30% pentru garsoniere.
România a înregistrat o creștere medie a chiriilor de 5,8% în iunie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, depășind media Uniunii Europene de 2,3%.