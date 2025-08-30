Guvernul austriac pregătește o măsură fără precedent pentru sectorul locativ. Sistemul Mietpreisbremse, care limita creșterile de chirie doar pentru anumite tipuri de locuințe, va fi extins pentru toate contractele, inclusiv pentru case individuale și duplexuri, informează finanz.at.

Până în prezent, regula se aplica la aproximativ 600.000 de contracte, cu majorări restrânse la 1% în 2026 și 2% în 2027. Noua legislație va lega creșterile de inflație: dacă aceasta depășește 3%, doar jumătate din supliment poate fi transferată în chirie.

De exemplu, la o inflație de 6%, majorarea chiriei nu va depăși 4,5%. Ajustările vor fi permise doar o dată pe an, începând cu 1 aprilie, și se vor aplica și contractelor existente.

În plus, durata minimă a contractelor va crește de la 3 la 5 ani pentru toate acordurile noi sau prelungite după 1 noiembrie 2025. Ministrul Locuințelor, Andreas Babler (SPÖ), consideră măsura „istorică”, oferind nu doar protecție chiriașilor, ci și stabilitate pe termen lung pentru piață.

Guvernul speră ca aceste reguli să reducă presiunea asupra chiriilor, care au crescut adesea spectaculos în ultimii ani, și să asigure o bază legală mai sigură într-un sector până acum afectat de fluctuațiile rapide ale pieței.

În anul 2025, piața chiriilor din România a înregistrat o tendință ascendentă, cu creșteri semnificative în majoritatea marilor orașe.

București

Garsoniere: aproximativ 380–390 euro/lună

Apartamente cu două camere: 597–600 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 900–950 euro/lună

Cele mai scumpe zone: Sectorul 1 (750 euro) și Sectorul 2 (675 euro).

Cluj-Napoca

Garsoniere: 390–380 euro/lună

Apartamente cu două camere: 590–599 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 750–700 euro/lună

Creșteri anuale de până la 11% pentru garsoniere.

Constanța

Garsoniere: 350–341 euro/lună

Apartamente cu două camere: 500–500 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 650–650 euro/lună

Creșteri de 3–11% față de anul anterior.

Brașov

Garsoniere: 360–352 euro/lună

Apartamente cu două camere: 550–520 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 664–690 euro/lună

Creșteri de până la 20% pentru garsoniere.

Timișoara

Garsoniere: 261–290 euro/lună

Apartamente cu două camere: 427–420 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 500–500 euro/lună

Creșteri de 4–16% față de anul anterior.

Iași

Garsoniere: 340–350 euro/lună

Apartamente cu două camere: 450–450 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 550–570 euro/lună

Creșteri de până la 17% pentru garsoniere.

Sibiu

Garsoniere: 340–330 euro/lună

Apartamente cu două camere: 400–408 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 550–550 euro/lună

Creșteri de 10% pentru garsoniere.

Oradea

Garsoniere: 280–280 euro/lună

Apartamente cu două camere: 400–409 euro/lună

Apartamente cu trei camere: 500–500 euro/lună

Creșteri de până la 30% pentru garsoniere.

România a înregistrat o creștere medie a chiriilor de 5,8% în iunie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, depășind media Uniunii Europene de 2,3%.