Vin vești bine pentru angajații și pensionarii din Austria, care pot beneficia și în acest an de restituirea unei părți din contribuțiile sociale. Pentru anul fiscal 2024, SV-Bonus-ul le va aduce între 637 și 1.331 de euro, inclusiv celor care nu au achitat deloc sau au achitat foarte puțin impozit pe venit.

În cadrul Arbeitnehmerveranlagung (Lohnsteuerausgleich), angajații și pensionarii care au plătit prea puțin sau deloc impozit pot primi totuși o sumă înapoi sub forma unei „negativsteuer”, adică o restituire a contribuțiilor sociale. Pentru anul 2024, suma maximă ajunge la 1.215 euro (55% din contribuții), iar dacă există și dreptul la Pendlerpauschale, valoarea poate urca până la 1.331 euro. Pensionarii pot beneficia de o restituire de până la 637 euro (80%), potrivit finanz.at.

Începând cu iulie 2025, cei care nu depun personal cererea de recalculare vor fi incluși automat în procedura de antragslose Veranlagung (verificare automată), însă depunerea unui dosar propriu poate aduce, în multe cazuri, sume mai mari. Valorile sunt ajustate anual în funcție de rata inflației. Pentru 2025, acestea vor fi din nou majorate, ceea ce înseamnă că, în 2026, la recalcularea pentru anul precedent, un angajat ar putea primi până la 1.398 euro.

Pe lângă SV-Bonus (bonus pentru contribuțiile sociale), familiile cu venituri mici pot beneficia și de Kindermehrbetrag (supliment pentru copii), care în 2024 a crescut la 700 euro per copil (față de 550 euro anterior). Această sumă se acordă sub formă de negativsteuer (restituire a contribuțiilor sociale) în cazul în care nu se poate aplica Familienbonus Plus (bonus familial suplimentar).

În 2025, Alleinverdiener / Alleinerzieher (angajați care întrețin singuri familia / părinți singuri) primesc 601 euro, față de 572 euro în 2024. Pentru al doilea copil, suma crește cu 212 euro (față de 202 euro în 2024), iar pentru al treilea copil cu 268 euro (față de 255 euro).

Kinderabsetzbetrag (deducerea pentru copii) este în 2025 de 70,90 euro, comparativ cu 67,80 euro în 2024.

Mehrkindzuschlag (supliment pentru mai mulți copii) ajunge la 24,40 euro în 2025, față de 23,30 euro în 2024.

Pensionistenabsetzbetrag (deducerea pentru pensionari) a crescut în 2025 la 1.002 euro, majorat la 1.476 euro, față de 954 euro, majorat la 1.406 euro în 2024.

Verkehrsabsetzbetrag (deducerea pentru transport) este de 487 euro în 2025, cu un majorat de 838 euro și un supliment (Zuschlag) de 790 euro, comparativ cu 463 euro, majorat la 798 euro și supliment de 752 euro în 2024.

Unterhaltsabsetzbetrag (deducerea pentru întreținere) variază în 2025 între 37 și 73 euro, ușor mai mare față de intervalul 35–69 euro din 2024.

Astfel, chiar și persoanele cu venituri reduse pot beneficia de sume semnificative, chiar dacă nu achită impozit pe venit.