Începând cu 1 septembrie 2025, plafonul național de scutire de TVA se va majora de la 300.000 lei la 395.000 lei. Această măsură este parte a unui proiect de ordonanță propus de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Proiectul va fi discutat în ședința din 28 august 2025.

Principalul scop al acestei modificări este alinierea legislației românești la Directiva UE 2020/285. Această directivă permite întreprinderilor mici să aplice regimul special de scutire de TVA și în alte state membre ale Uniunii Europene. Totodată, facilitează activitatea transfrontalieră a acestor firme, în condiții clare și transparente.

Așadar, dacă o firmă din România are o cifră de afaceri sub 395.000 lei, ea poate rămâne neînregistrată în scopuri de TVA. De asemenea, dacă cifra de afaceri la nivelul Uniunii nu depășește 100.000 euro, firma poate beneficia de acest regim și în alte state membre UE.

„Întreprinderile mici, respectiv persoanele impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv. Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor”, se arată în textul Ordonanței.

Pentru luna august 2025, regulile sunt clare. Dacă o firmă a depășit vechiul plafon de 300.000 lei, dar nu și noul plafon de 395.000 lei, nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA. În schimb, dacă a depășit și noul plafon în aceeași lună, trebuie să depună cererea de înregistrare până la 10 septembrie 2025.

De la această dată, firma va aplica regimul normal de taxare. Înregistrarea în scopuri de TVA va fi valabilă începând cu 10 septembrie 2025. Astfel, este esențial ca antreprenorii să își urmărească atent cifra de afaceri și să respecte termenul legal.

„Persoanele impozabile care au depășit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei. Dacă în luna august 2025 a fost depășit și plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 și să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025”, se specifică în textul Ordonanței.

Pentru firmele care au fost deja înregistrate în scopuri de TVA înainte de 1 septembrie 2025, există posibilitatea scoaterii din evidență. Aceasta este permisă dacă:

în 2024 nu au depășit plafonul de 300.000 lei;

până la data solicitării nu au depășit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea se poate depune între 1 și 10 ale lunii următoare perioadei fiscale, iar anularea devine valabilă de la comunicarea deciziei de la ANAF.

„Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei. Persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei. Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aceste situații, se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA”, se arată în document.

Noua ordonanță introduce și modificări importante privind TVA-ul pentru servicii electronice. Acestea vizează transmisiunile live, vânzările de conținut digital sau alte servicii online.

Astfel:

TVA-ul pentru serviciile digitale se va plăti în țara de domiciliu sau reședință a clientului, nu a furnizorului.

Această regulă are scopul de a elimina distorsiunile de pe piață și riscul de dublă taxare.

Aceste prevederi sunt aliniate cu directivele europene privind comerțul electronic și reflectă o tendință generală de simplificare și clarificare fiscală la nivelul UE.