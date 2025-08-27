Potrivit surselor social-democrate, PSD a obținut două concesii importante:

eliminarea contribuției CASS pentru veterani și deținuți politici, măsură deja prevăzută inițial în pachetul fiscal 1;

introducerea unei impozitări de 16% pentru câștigurile realizate din criptomonede, o zonă insuficient reglementată până acum.

PSD insistă și asupra introducerii unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, măsură respinsă de Ministerul Finanțelor. În plus, social-democrații vor schimbarea mecanismului pentru taxarea externalizării capitalurilor: înlocuirea termenului „afiliat” cu „nerezident”, pentru a bloca strategiile prin care multinaționalele își mută profiturile în afara țării prin intermediul unor firme terțe.

Printre măsurile suplimentare pe care PSD le promovează se numără:

eliminarea contribuției CASS pentru mame;

taxarea cu 16% a depozitelor bancare de peste 100.000 de euro, vizând circa 86.000 de persoane;

introducerea contribuției CASS pentru beneficiile primite de refugiații ucraineni, în condițiile în care aceștia folosesc sistemul medical din România.

Executivul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilit un calendar rapid pentru adoptarea Pachetului 2:

vineri: ședință specială de Guvern pentru aprobarea proiectului, după primirea avizelor consultative;

sâmbătă și duminică: termen-limită pentru depunerea amendamentelor de către parlamentari și instituții;

luni dimineață: analiză a observațiilor și eventuale modificări;

luni după-amiază: asumarea răspunderii în Parlament. Dacă nu este depusă și votată o moțiune de cenzură, pachetul va fi considerat adoptat.

Guvernul a agreat noi praguri pentru capitalul social al firmelor:

500 lei pentru firme cu cifră de afaceri până la 400.000 lei;

5.000 lei pentru afaceri până la 7 milioane lei;

90.000 lei pentru companii cu venituri peste 7 milioane lei.

Se menține și mecanismul de eșalonare simplificată a datoriilor, dar cu reguli mai stricte:

plafon de datorii între 500 și 100.000 lei pentru persoane fizice și între 5.000 și 400.000 lei pentru firme;

firmele trebuie să aibă cel puțin 12 luni vechime pentru a solicita eșalonarea;

datoriile care depășesc plafonul pot fi totuși eșalonate, dar doar în limita sumelor certe de încasat de la stat.

Pentru profesiile liberale, baza de calcul a CASS va fi redusă de la 90 la 72 de salarii minime. În plus, coaliția a confirmat introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet primit din afara Uniunii Europene, măsură care va afecta în special comenzile de pe platforme precum Temu sau Shein.