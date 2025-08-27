Primele victorii pentru PSD în negocierile fiscale: eliminarea CASS pentru veterani și impozit pe criptomonede
Potrivit surselor social-democrate, PSD a obținut două concesii importante:
-
eliminarea contribuției CASS pentru veterani și deținuți politici, măsură deja prevăzută inițial în pachetul fiscal 1;
-
introducerea unei impozitări de 16% pentru câștigurile realizate din criptomonede, o zonă insuficient reglementată până acum.
PSD insistă și asupra introducerii unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, măsură respinsă de Ministerul Finanțelor. În plus, social-democrații vor schimbarea mecanismului pentru taxarea externalizării capitalurilor: înlocuirea termenului „afiliat” cu „nerezident”, pentru a bloca strategiile prin care multinaționalele își mută profiturile în afara țării prin intermediul unor firme terțe.
Alte propuneri PSD – de la CASS pentru refugiați la taxe pe depozite bancare mari
Printre măsurile suplimentare pe care PSD le promovează se numără:
-
eliminarea contribuției CASS pentru mame;
-
taxarea cu 16% a depozitelor bancare de peste 100.000 de euro, vizând circa 86.000 de persoane;
-
introducerea contribuției CASS pentru beneficiile primite de refugiații ucraineni, în condițiile în care aceștia folosesc sistemul medical din România.
Executivul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilit un calendar rapid pentru adoptarea Pachetului 2:
-
vineri: ședință specială de Guvern pentru aprobarea proiectului, după primirea avizelor consultative;
-
sâmbătă și duminică: termen-limită pentru depunerea amendamentelor de către parlamentari și instituții;
-
luni dimineață: analiză a observațiilor și eventuale modificări;
-
luni după-amiază: asumarea răspunderii în Parlament. Dacă nu este depusă și votată o moțiune de cenzură, pachetul va fi considerat adoptat.
Praguri noi pentru capitalul social și reguli mai stricte pentru eșalonarea simplificată
Guvernul a agreat noi praguri pentru capitalul social al firmelor:
-
500 lei pentru firme cu cifră de afaceri până la 400.000 lei;
-
5.000 lei pentru afaceri până la 7 milioane lei;
-
90.000 lei pentru companii cu venituri peste 7 milioane lei.
Se menține și mecanismul de eșalonare simplificată a datoriilor, dar cu reguli mai stricte:
-
plafon de datorii între 500 și 100.000 lei pentru persoane fizice și între 5.000 și 400.000 lei pentru firme;
-
firmele trebuie să aibă cel puțin 12 luni vechime pentru a solicita eșalonarea;
-
datoriile care depășesc plafonul pot fi totuși eșalonate, dar doar în limita sumelor certe de încasat de la stat.
Alte măsuri agreate: CASS redus pentru profesii liberale și taxă pe coletele din afara UE
Pentru profesiile liberale, baza de calcul a CASS va fi redusă de la 90 la 72 de salarii minime. În plus, coaliția a confirmat introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet primit din afara Uniunii Europene, măsură care va afecta în special comenzile de pe platforme precum Temu sau Shein.