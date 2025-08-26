În prezent, câștigurile obținute din vânzarea titlurilor de valoare sau din operațiuni cu instrumente derivate, deținute mai mult de 365 de zile, sunt taxate cu 1%.

Proiectul prevede majorarea acestei cote la 3%. Pentru tranzacțiile realizate într-un interval mai scurt de un an, unde impozitul aplicabil este acum de 3%, se propune dublarea cotei la 6%.

Astfel, investitorii pe termen scurt, care cumpără și vând rapid acțiuni sau instrumente financiare, vor fi cei mai afectați de noua măsură fiscală.

Proiectul aduce schimbări și pentru veniturile rezultate din transferuri sau operațiuni care nu sunt efectuate prin entitățile prevăzute de legislație, precum și pentru tranzacțiile cu aur de investiții. În aceste cazuri, impozitul ar urma să crească de la 10% la 16%.

Regulile actuale privind determinarea câștigului net anual sau a pierderii nete anuale, precum și obligațiile de declarare și plată a impozitului, vor fi menținute în forma actuală.

Prin aceste modificări, statul intenționează să crească veniturile bugetare din taxarea piețelor financiare. Totuși, măsura ar putea influența comportamentul investitorilor, în special pe cei care tranzacționează pe termen scurt.

În cazul în care schimbările vor fi adoptate, nivelul de impozitare pentru câștigurile bursiere și pentru alte instrumente financiare va fi semnificativ mai mare decât în prezent.

Investitorii trebuie să știe că impozitarea nu vizează doar titlurile de valoare listate pe piața românească, ci și tranzacțiile efectuate pe piețele internaționale, la care majoritatea brokerilor oferă acces. Regimul fiscal diferă în funcție de tipul instrumentului financiar și de rezidența fiscală a intermediarului, aspecte care influențează modul de completare a declarației unice privind veniturile suplimentare.

Pe lângă câștigurile rezultate din vânzarea acțiunilor, investitorii pot obține venituri și din dividendele distribuite de companii. Acestea nu sunt obligatorii, însă multe companii aleg să le acorde ca modalitate de a recompensa acționarii. Dividendele reprezintă un venit distinct față de câștigurile din tranzacționare și sunt supuse impozitării.

În prezent, impozitul pe dividende este de 10%. Conform noilor propuneri legislative, acesta va crește la 16%, la același nivel cu impozitul pe profit. Măsura se va aplica dividendelor distribuite începând cu 1 ianuarie 2025.

Pe lângă impozitul pe dividende, investitorii trebuie să ia în considerare și plata contribuției la sănătate (CASS), calculată în funcție de anumite plafoane stabilite prin raportare la salariul minim brut: