Infinity Capital Investments (INFINITY), fosta SIF Oltenia, a încheiat un acord cu Builcom Eood, companie afiliată Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria. Obiectul tranzacției îl constituie pachetul majoritar de 91,42% din acțiunile Argus Constanța (UARG).

Parte a acestui transfer este și pachetul de acțiuni deținut de Argus în Comcereal Tulcea (CTUL). Finalizarea depinde de mai multe condiții suspensive, inclusiv aprobări de reglementare din partea autorităților române.

Valoarea întreprinderii Argus și Comcereal a fost stabilită la 14,50 milioane euro. Prețul final pe acțiune va fi determinat prin ajustarea acestei sume, luând în calcul:

datoria netă a companiilor;

capitalul de lucru;

costurile de afaceri ale Argus în perioada 1 iulie – 31 august 2025, plafonate la 400.000 euro pe lună.

Suma rezultată se va împărți la numărul de acțiuni Argus deținute de Infinity, iar valoarea obținută va fi convertită în lei folosind cursul BNR cu trei zile lucrătoare înainte de transfer.

Exemplul ilustrativ bazat pe datele de la 30 iunie 2025 arată un preț pe acțiune de 1,85 lei, calcul obținut dintr-o datorie netă de 14,96 milioane lei și un capital de lucru ajustat de 2,11 milioane lei.

La Bursa de Valori București, ultima cotație de închidere a Argus Constanța a fost de 1,71 lei/acțiune, corespunzând unei capitalizări de 61,18 milioane lei (12,09 milioane euro).

Pe baza cotației indicative și a dimensiunii pachetului majoritar, calculele Profit.ro estimează că valoarea tranzacției va depăși pragul de 10 milioane euro. Infinity a avertizat însă că aceste estimări au doar caracter ilustrativ și nu pot fundamenta decizii de investiție.

Infinity Capital Investments a transmis că punerea în aplicare a tranzacției depinde de îndeplinirea condițiilor suspensive din acord. Compania subliniază că nu există garanția că transferul va fi finalizat și nici că acesta se va încheia la prețul orientativ menționat.

Aceasta nu este prima tentativă de vânzare a pachetului majoritar de la Argus Constanța.

În vara anului 2016, SIF Oltenia a semnat un memorandum de înțelegere cu grupul canadian Delamore & Owl Group. Tranzacția nu a fost însă dusă la capăt, acordul rămânând fără finalitate.