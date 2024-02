La 25 de ani de la deschiderea primei clinici Medici’s, Narcisa și Adrian Bădescu au ales în toamna anului 2022 să vândă pachetul majoritar de acțiuni al grupului. Nu dorința de a se retrage din antreprenoriat a fost motorul principal al acestei mișcări, ci mai degrabă nevoia de finanțare pentru finalizarea unui spital privat în Timișoara.

Iar un grup mare din domeniul medical avea acea forță financiară. Așa a apărut în scenă grupul MedLife. Pentru Adrian Bădescu au contat și aici valorile. Dorin Preda, directorul executiv MedLife, a declarat public că ”actul medical nu are ca scop principal profitul financiar, ci sănătatea pacientului”. O declarație care vine mănușă pe valorile familie Bădescu.

”A fost o negociere one-to-one pe care am avut-o doar cu grupul MedLife. Cunoșteam foarte bine piața medicală din România și pe toți marii jucători, care ne-au „curtat” începând din 2010. Dacă am fi dorit să obținem un preț cât mai mare pe acțiunile Medici’s am fi organizat o licitație între marii jucători, așa cum s-a întâmplat la vânzarea altor businessuri medicale din România. Nu prețul a fost însă argumentul major care ne-a determinat să facem acest pas și, ținând cont de proiectele și aspirațiile noastre, am considerat că putem sta la masă doar cu MedLife”, spune Adrian Bădescu.