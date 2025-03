PNRR, o problemă

Capital: Cum a fost pentru CONCELEX 2023 față de 2022? Dar 2024 față de 2023?

Radu Pițurlea: Anul 2023 comparativ cu 2022 a fost un an extraordinar de bun pentru noi: am reusit să dublam practic cifra de afaceri și să majorăm semnificativ marja de profit. Pentru 2024, vom avea, de asemenea, o creștere, dar nu atât de mare cât am preconizat inițial, datorită întârzierilor apărute în contractele de finanțare mai ales a celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Compensăm din fonduri proprii diferențele care apar din aplicarea ordonanței”

C: Aveți amintiri rele despre pandemie?

R.P: Nu avem deloc amintiri rele din acea perioadă. Pandemia a însemnat într-adevăr o perioadă plină de provocări, dar am luat toate măsurile astfel încât să ne protejăm angajații, garantând siguranța la locul de muncă, și să asigurăm continuitatea operațională. Am reușit, astfel, să limităm impactul negativ al pandemiei asupra activității noastre, iar în al doilea an de pandemie chiar să creștem.

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

R.P? Această ordonanță a adus, din păcate, eliminarea scutirilor de taxe pentru angajații din construcții. Concelex a luat, însă, decizia să compenseze din fonduri proprii diferențele care apar din aplicarea ordonanței astfel încât angajații noștri să își mențină veniturile salariale nete. Vorbim astfel de un efort financiar asumat de companiei și de actionării săi de aproximativ 5 milioane de euro anual, astfel încât veniturile salariale ale angajaților noștri să nu fie afectate.

”Suntem foarte eficienți în cazul proiectelor speciale de infrastructură critică”

C: Care sunt primele trei produse pe care le vindeți cel mai bine?

R.P: Concelex oferă servicii integrate de construcții pentru proiecte de clădiri, inginerie civilă, infrastructură, energie, pentru clienți atât din sfera publică cât și privată. În ultimii ani, compania s-a extins pe segmentul proiectelor speciale de infrastructură critică și avem în acest moment în lucru 12 proiecte în domeniul infrastructurii medicale, între care se numără construirea unui corp nou care va găzdui Departamentul “Sănătatea mamei și copilului” la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” din Constanța”, relocarea și modernizarea secției de oncologie, cu înființarea unui compartiment de cardiologie intervențională, la Spitalul județean de urgență Alba Iulia.

Dar și construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Grigore Alexandrescu” din București. Recent, am câștigat într-un consorțiu de firme românești și licitația pentru construcția spitalului regional de la Craiova, contractul urmând să fie semnat în perioada următoare.

În domeniul aeroportuar, compania a coordonat, în calitate de antreprenor general, lucrările de construcție la noul terminal Schengen al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara și lucrările de modernizare la Aeroportul “Delta Dunării” din Tulcea, proiecte finalizate anul trecut, și realizează lucrările de extindere și modernizare a terminalului de pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș. În domeniul transportului rutier, Concelex a finalizat anul trecut proiectarea și execuția centurii Municipiului Bârlad („Varianta de ocolire a Municipiului Bârlad”).

Afaceri de peste 300 milioane euro

C: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

R.P: Oferim un nivel de salarizare competitiv astfel încât să facem fata dificultăților cu care se confruntă sectorul de construcții în atragerea și păstrarea forței de muncă specializate. Investim constant în resursa umană, dezvoltăm programe de retenție pentru a ne asigura că oamenii sunt motivați și rămân pe termen lung alături de echipa noastră.

C: Ce cifra de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

R.P: În 2024 am avut o cifra de afaceri de peste 300 milioane euro, la nivel de grup, iar pentru 2025 estimăm să atingem 400 milioane euro.

Există presiuni financiare

C: Ce lucruri blochează dezvoltarea unei companii în piața în care vă desfășurați activitatea?

R.P: Menținerea echilibrului macroeconomic și ținerea sub control a deficitului bugetar sunt importante în acest moment pentru întreg mediul de business. Și credem că Guvernul trebuie să facă în continuare eforturi în această direcție, pentru că de asta depind investițiile și finanțările europene. În ceea ce privește sectorul construcțiilor în mod special, ne-am confruntat anul trecut cu provocări semnificative din cauza întârzierilor în decontarea lucrărilor realizate mai ales la proiectele finanțate prin PNRR.

Această situație a îngreunat activitatea tuturor companiilor din domeniu, în condițiile în care acestea erau deja supuse unor presiuni financiare după eliminarea unor facilități fiscale, într-o perioadă marcată de inflație.

Un dialog permanent

C: Ce vă nemulțumește cel mai mult în relația cu autoritățile? De ce?

R.P: Avem o relație foarte bună cu autoritățile. Suntem într-un permanent dialog prin intermediul asociațiilor de industrie sau direct, în calitate de beneficiar, în multe din proiectele de infrastructură în care suntem implicați.

C: Care ar fi trei măsuri musai de luat de la Guvern pentru ca lucrurile să meargă în afaceri?

R.P: Pentru un mediu de afaceri favorabil, este extrem de importantă stabilitatea la nivel macro economic. Dar și reducerea deficitului bugetar care generează în acest moment costuri mari de finanțare. Pentru noi ca industrie și pentru întreaga economie, de altfel, un rol critic îl joacă în perioada următoare valorificarea tuturor oportunităților de finanțare prin fonduri europene. Inclusiv în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Investiții cu impact semnificativ

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

R.P: Dincolo de domeniul construcțiilor, sunt implicat de asemenea pe zona de private equity si venture capital. Deținem un birou de investiții private și ne implicăm acolo unde vedem oportunități. Mai exact investiții private equity directe și indirecte cu impact semnificativ atât în Romania cât și în afară.

C: În cazul domeniului unde activați, s-ar impune un sprijin guvernamental? De ce? România este cea mai atractivă țară din Uniunea Europeană pentru lucrări de infrastructură și construcții. Sunt investiții estimate de peste 200 miliarde euro în urmatorii ani. Și ne asteptăm ca aceste oportunități de dezvoltare să se reflecte și în creșterea companiilor antreprenoriale românești din domeniu care au, astfel, oportunitatea să devină jucători regionali. Implicarea și sprijinul autorităților române și al sistemului bancar, prin facilitarea accesului la finanțare și garanții bancare ar putea juca un rol important în acest sens.

C: Ce pasiuni poate avea un presedinte executiv?

R.P: Pasiunea constă în dorinta de a crește și consolida businessurile și inițiativele în care sunt implicat. Mai exact dorința de avea un legacy solid de instituții economice – și nu numai. Lucruri care rămân puternice și un reper mult timp după ce eu nu mai sunt.