Rețeaua Medici’s Hospital & Health Hub are în componență cinci clinici cu peste 35 de specialități medicale, 50 de cabinete de consultații și 20 de cabinete onsite, un laborator clinic, un laborator de noxe și o platformă de telemedicină, precum și un spital pluridisciplinar (în dezvoltare) de peste 6200 mp, cu 10 săli de intervenții și peste 100 de paturi.

BROL Hospital, un alt spital renumit, atât în România cât și în străinătate, pentru serviciile performante de chirurgie estetică, s-a alăturat recent Medici’s, consolidând și mai puternic brandul medical al Timișoarei. Profesorii universitari Tiberiu Bratu și Zorin Crăiniceanu sunt nume consacrate în chirurgia plastică și estetică, având la portofoliu zeci de mii de paciente și pacienți tratați într-un mod excepțional.

Oamenii sunt cei mai importanți

Evident, curiozitatea maximă este legată de rețeta succesului.

Adrian Bădescu îmi spune că cei mai importanți sunt oamenii. ”Ne-am dorit să avem întotdeauna în Medici’s cei mai buni medici și cei mai buni parteneri. Atitudinea a făcut de asemenea diferența. Perseverența. Curajul. Credința în propriile visuri. Atenția la detalii. Respectul și grija față de orice ființă umană. Calitatea serviciilor. Cinci standarde internaționale de calitate sunt certificate și menținute la un înalt nivel în Medici’s”, explică CEO-ul MedLife Medici’s.

Iar oamenii reacționează foarte bine la valorile enumerate de medicul Adrian Bădescu. Ratingul oferit de pacienți clinicilor Medici’s, conform Google Maps, s-a menținut la o medie de peste 4.3 din 5.0, fiind la cel mai ridicat nivel din Timișoara în rândul marilor rețele de clinici.

Dar probabil cea mai importantă cheie pentru a înțelege succesul acestei rețele o găsim în modul de a privi oamenii și viața celor care au fondat afacerea. Pentru că degeaba preiei reguli de bună practică din cărți și studii, dacă tu nu vibrezi cu ele. Îți va fi aproape imposibil să le implementezi pentru că nu sunt în concordanță cu felul tău de a fi. Numai că valorile Medici’s sunt construite după chipul și asemănarea fondatorilor.

Medicina este pentru oameni, nu pentru profit

”Valorile noastre personale se identifică în proporție de 100% cu valorile Medici’s. Grija față de Om, excelența în profesie, inovația și creativitatea, respectarea angajamentelor sunt valorile fundamentale ale Medici’s. Personal mă regăsesc în ceea ce a spus George W. Merck, fondatorul gigantului farmaceutic american Merck Sharp & Dohme: „Medicina este pentru oameni, nu pentru profit. Dacă îți vei face în mod corect profesia, profitul nu va întârzia să apară”, explică Adrian Bădescu.

Spune că serviciile medicale, la fel ca asigurările, sunt ”servicii de cutie neagră” și trebuie să aibă standarde etice foarte înalte. Este de părere că în medicină ar trebui evitate formele de promovare lipsite de integritate.

”Cea mai nocivă și josnică dintre acestea este „manipularea prin cifre”. Ce importanță are că un supermarket vinde către 100.000 de clienți, când un client dorește doar calitate și unicitate, iar un vin de calitate, în ediție limitată, îl va găsi la enotecă și nu la supermarket. Dacă o clinică folosește agresiv cifre: 10.000 de operații anual etc., nu face altceva decât să manipuleze mintea posibilului client. Chiar dacă sectorul medical privat a progresat mult în ultimul sfert de veac, încă apar derapaje de „barbarism consumerist”, pe care un pacient educat ar trebui să le recunoască și să le penalizeze. Ceea ce este important pentru un pacient este modul în care poți să îi rezolvi problema, fiecare pacient fiind unic, iar nevoile sale sunt unice”, spune medicul.

”Divorțul”, un moment complicat

În urmă cu opt ani, Medici’s a trecut printr-un moment complicat. După 18 ani în companie, al treilea fondator, medicul Teodora Dinulescu a ales să părăsească proiectul. Adrian Bădescu spune că au fost motive personale pe care i le-a înțeles fostei asociate. Așa că i-au cumpărat părțile sociale și au rămas în relații bune. Dar momentul a fost unul greu.

”Firma a trecut în acea perioadă prin câteva momente grele, însă am considerat că nu este deloc un moment potrivit pentru un exit. Iar timpul a dovedit că am avut dreptate. Plecarea din business a unui partener vechi este la fel de complicată ca un divorț. Este traumatică. Am trecut însă cu toții, cu maturitate și echilibru, peste acel moment și am rămas în relații bune de prietenie”, explică medicul Bădescu .

Povestea rețelei a mers mai departe, iar în ultimul deceniu Medici’s a obținut permanent locul 1, pe domeniul său de activitate, în topul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT). Multiple recunoașteri regionale și naționale au recompensat eforturile medicilor rețelei: „Excelența în servicii de sănătate” (BD, 2015), finalist al „EOY Entrepreneur of The Year Romania” (EY, 2015), „Brandul anului pe Timiș” (CCIAT, 2018), „Excelența în antreprenoriat” (CCIAT, 2019), „Premiul «Sever Bocu» pentru implicare civică și socială” (UVT, 2020), „Excelența în responsabilitate socială și implicare în comunitate” (CCIAT, 2020), „Distincția pentru parteneriat strategic” (CCIAT, 2023), „Distincția pentru dezvoltarea celei mai importante platforme medicale private din Banat” (Capital, 2023) etc.

Poetul care tratează oameni

Adrian Bădescu ține, din nou, să ne aducă aminte că în spatele acestor recunoașteri stă valorizarea oamenilor. ”Grija față de Om este valoarea supremă în Medici’s. Ne referim la Om și nu la pacient, pentru că, în medicină este nevoie să existe o atitudine și un comportament unitar față de orice ființă umană, nu doar față de pacient. Atitudinea unui medic trebuie să fie identică și față de pacientul său și față de omul de pe stradă, altfel comportamentul său va fi unul duplicitar, schizoid. Ceea ce, într-un final, este distructiv”, transmite medicul.

În timpul facultății, Adrian Bădescu a scris poezie, proză și jurnalism. Din acea perioadă i-au rămas, în manuscris, patru volume de versuri, câteva eseuri și o tentativă de roman. Două dintre volumele de versuri, „Alb” („Kakemono”, sub numele inițial) și „Albastru” au văzut lumina tiparului în 2022. Este un detaliu important pentru acest medic, pentru că sensibilitatea poeziei o transpune și în relația cu pacienții clinicilor sale și a modului cum îi privește.

Iată din nou o mostră de descriere a unui pacient din partea unui medic antreprenor: ”Fără a folosi cuvinte mari, ființa umană este făptura cea mai apropiată de divinitate. Există multă putere și determinare, dar și foarte multă fragilitate în orice ființă umană. Când pășește pragul cabinetului medical, pacientul se dezbracă nu doar de haine, ci își dezvelește sufletul în fața medicului și i-l pune în palme. Facem eforturi permanente să reamintim medicilor noștri acest lucru și ne străduim continuu să redefinim spațiul medical”.

Zone experimentale în clinici

Așa că rețeau Medici’s a redefinit inclusiv spațiile clinicilor, nu numai atitudinea medicilor. Astfel au apărut zone experențiale. În Medici’s Academica au proiectat un lounge de mari dimensiuni, instagramabil, în care au amenajat o librărie în parteneriat cu „Cartea de nisip” și un Coffee & Tea Salon, în care în weekenduri organizează lansări de carte și acțiuni culturale sau medicale.

În Medici’s ArztHaus au readus în actualitate vechiul concept al Timișoarei imperiale, habsburgice, când medicul te primea în propria sa bibliotecă, alături de colecții de cărți vechi și un pian vienez cu o vechime de peste 100 de ani. În lounge-ul Medici’s Hospital și al clinicii Medici’s IuliusTown amenajează un veritabil muzeu-galerie al personalităților notabile ale Banatului istoric, colecție realizată în cărbune stabilizat de artistul vizual timișorean Sorin Bijan.

