Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani?

Un business este o sumă de pozitiv și negativ, fiecare proiect implementat a fost însoțit de provocări. Acestea sunt o constantă în business și nu o excepție, important este să găsești resursele să le depășești.

Cred că am reușit să facem acest lucru de-a lungul timpului, impactul proiectelor noastre reprezentând confirmarea.

Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

Compania IULIUS este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Portofoliul este compus din două proiecte de regenerare urbană de tip mixed-use (Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara), reţeaua naţională Iulius Mall (Iaşi, Cluj-Napoca şi Suceava), 15 clădiri de birouri clasa A (8 la Iaşi, 4 la Timişoara şi 3 la Cluj-Napoca) şi două proiecte de retail de proximitate Family Market, ambele în zona metropolitană a Iaşului.

Valoarea investițiilor inițiale realizate până în prezent depășește 1,2 miliarde de euro.

Retail: 310.000 mp închiriabili retail; 70 milioane de vizite anual

Office: 15 clădiri clasa A verzi, cu o suprafață totală de aproximativ 242.000 mp închiriabili, în care sunt prezente peste 130 de sedii de companii și unde lucrează circa 25.000 de angajați.

În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Pe segmentul office, 2023 are o însemnătate specială întrucât am reuşit să consolidăm, în centrul Iaşului, cel mai mare hub de birouri din afara Capitalei. În luna aprilie, am inaugurat Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România, de 60.000 mp închiriabili, în imediata vecinătate a ansamblului mixt Palas Iaşi. Clădirea are la parter o zonă de retail diversă, care înglobează cafenele şi restaurante concept, sală de fitness, centru medical și centru de beauty, centru de analize medicale, şi, în curând, un supermarket.

Proiectul este o continuare a ansamblului mixt Palas Iași (inaugurat în 2012) şi reprezintă cea mai mare investiție privată realizată în Iaşi, în ultimii 11 ani, în valoare de 120 de milioane de euro. Palas Campus este un proiect mixt de regenerare urbană, care a revitalizat o zonă centrală din Iași, insuficient valorificată – Sf. Andrei – și a transformat-o într-un hub creativ și de inovație.

Aici avem 13 companii multinaţionale, jumătate dintre acestea cu primul lor birou din regiune, şi 5.000 de angajaţi. Amazon Development Center România, AMD, Cognizant Softvision, Expleo, HELLA România/FORVIA, Microsoft, Visma Software România sunt o parte dintre companiile prezente în clădire.

Cea mai mare comunitate de IT&C, Outsourcing și Automotive din România

Pentru o imagine completă, prin cele două investiții ale companiei IULIUS (Palas şi Palas Campus), în centrul Iașului s-a format poate cea mai mare comunitate de IT&C, Outsourcing și Automotive din România, cele 8 clădiri pe care le operăm însumând 130.000 mp de spații office clasa A, în care își au sediile nu mai puțin de 70 de companii.

Este, totodată, cel mai mare pol de talente, cu peste 14.000 de angajați, cu impact în retenția tinerilor absolvenți, care au acum oportunități să se dezvolte și, astfel, motive în plus să rămână în țară, în Iași. Sunt proiecte care au sporit atractivitatea oraşului și poziția sa de lider regional în domeniul tehnologiei și inovației.

Totodată, Palas Campus bifează mai multe premiere:

– este cea mai mare clădire de birouri clasa A din țară;

– proiectul care a primit primul credit verde acordat unei companii românești de International Finance Corporation (IFC), parte a Băncii Mondiale;

Palas Campus se află în dublu proces de certificare verde: EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies – al IFC) și LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – al US Green Building Council). Astfel, Palas Campus reflectă angajamentul grupului IULIUS pentru edificarea de clădiri la cele mai ridicate standarde de sustenabilitate aplicabile clădirilor verzi și beneficiază de implementarea celor mai înalte tehnologii, pentru un confort sporit și eficiența costurilor de operare.

Planurile noastre continuă la Iași, pe segmentul office. Intenționăm ca anul viitor să începem lucrările la un nou proiect de birouri, parte din ansamblul Palas Iași, de 18.000 mp suprafață închiriabilă și 10 etaje. Venim astfel în întâmpinarea planurilor de dezvoltare ale companiilor, care manifestă interes pentru dezvoltările IULIUS, având deja negocieri în diferite stadii.

Proiecte viitoare

Planurile noastre de dezvoltare se focalizează pe două oraşe mari din România: Cluj-Napoca şi Constanţa. Aici vrem să investim, în total, peste 1,3 miliarde de euro, în două proiecte mixte majore de reconversie urbană, pe modelul celorlalte două proiecte mixte pe care compania le-a realizat deja, Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara.

La Constanţa, planurile sunt într-un stadiu incipient, însă la Cluj-Napoca suntem avansaţi, în sensul în care proiectul, în valoare de peste jumătate de miliard de euro, parcurge ultimele etape de avizare și autorizare.

Acest proiect presupune o reconversie urbană a celor 14 hectare de teren care au aparţinut fostei platforme industriale Carbochim (doar 30% din platforma Carbochim era funcţională), fabrică relocată şi retehnologizată între timp, în urma unei investiţii de 5 milioane de euro.

Proiectul de la Cluj

Proiectul de la Cluj îmbină funcţiuni de retail, entertainment, rezidenţial şi office, însă focusul este pe parc, soluții de relaxare şi cultură, fiind un proiect prietenos cu familiile. Zone verzi pe 5 hectare, integrând malul Someșului, sală de spectacole, centru cultural pentru arte performative, noi formate de entertainment, premiere flagship din zona home&deco sau fashion prezente prima dată în Cluj, cafenele şi restaurante concept, fresh market, grădină japoneză, locuri în care poți să stai cu cei mici și să petreci timp de calitate sunt o parte dintre noutăţile proiectului. Avem deja discuţii avansate cu retailerii.

Proiectul presupune conservarea și aducerea în circuitul public a două clădiri cu valoare ambientală, de pe fosta platformă industrială, care vor fi convertite și redate comunității ca spații culturale și de coworking.

Pe lângă aceste funcţiuni, proiectul propune și soluții de sistematizare și restructurare a infrastructurii auto, velo și pietonale din zonă, prin crearea de pasaje pietonale peste Someş, a unui pod rutier, realizarea de noi sensuri giratorii, modernizări de străzi, amenajarea de piste de biciclete și alei pietonale. Aceste investiţii de utilitate publică vor fi în valoare de 27 milioane de euro.

Anul acesta, am adus la Cluj, pentru aclimatizare, cei peste 600 de arbori din viitoarele zone verzi ale proiectului. Cadrul natural va fi completat cu peste 100.000 de plante de diferite dimensiuni.

La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dumneavoastră la sfârșitul anului 2022?

Valorea investiţiilor realizate în România depăşeşte 1,2 miliarde de euro.

În 2022, grupul IULIUS a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 850 milioane lei (retail şi office).

Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Compania IULIUS susţine numeroase proiecte sociale, de la cele iniţiate de mediul academic din oraşele în care suntem prezenţi, prin internshipuri, cursuri de management şi mentorat sau sprijin financiar pentru proiecte punctuale, până la acţiuni de promovare a antreprenoriatului, campanii de mediu, care încurajează responsabilitatea ecologică, împăduriri, campanii de reutilizare, reciclare şi utilizarea eficientă a resurselor, de încurajare a mobilităţii alternative, a sportului şi acţiuni cu scop umanitar.