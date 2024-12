Florin Piersic este, pentru generații de români, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru, film, radio și televiziune. Maestrul a primit în cadrul ediției 2024 a Galei Premiilor Capital o distincție specială: Premiul de excelență pentru 65 de ani de carieră.

„Sunt mulțumit, fericit chiar, că tocmai această Gală Capital se adresează și mie. (…) Fiind vorba de Gala Capital m-am gândit la atunci când am fost invitat la Cotroceni. Președintele de atunci, Iliescu, a spus: «Mai are cineva ceva de spus?». Eram cu Draga Olteanu Matei și cu Colea Răutu, am ridicat două degete și am spus: «Eu. Vreau să vă spun că am 1.000 de diplome, 1.000 de premii. Toate le am pe pereți acasă și toate m-au bucurat foarte tare. Dar vă întreb pe dumneavoastră, domnule președinte, ceva diridarii – adică bani, cum foloseam în filmele cu Mărgelatu – nu dați?» Bineînțeles că toți s-au amuzat. (…) Mă bucur foarte mult că la vârsta asta pe care o împlinesc, sper, peste o lună de zile, 89, sper că dumneavoastră o să vă gândiți și la mine. Și la faptul că Piersic ăsta, la 89, ar merita vreo 89 de diridarii”, a transmis maestrul Florin Piersic, aflat la Cluj, pentru participanții la Gala Premiilor Capital.

O carieră impresionantă

Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (IATC, astăzi UNATC), promoția 1957. La doi ani după absolvire, actorul a debutat pe scena Teatrului Național din București, obținând rolul titular în „Discipolul diavolului”. Au urmat „Tragedia optimistă”, „Oameni și șoareci” și ”Orfeu în Infern”. Piese care au scos în evidență geniul, naturalețea și prospețimea actorului.

Debutul cinematografic s-a produs cu filmul „Ciulinii Bărăganului” din 1958, interpretând rolul lui Tănase. Și-a evidențiat talentul în ceea ce privește filmele istorice în „Neamul Șoimăreștilor” din 1965, regizat de Mircea Drăgan. Apoi a jucat în filmul care l-a făcut cunoscut „De-aș fi… Harap Alb” (1965), regizat de Ion Popescu-Gopo.

Florin Piersic este de multă vreme un nume de legendă. Un nume a cărui popularitate a depășit hotarele țării, trăind înconjurat cu dragoste și prețuire de fanii de pe mapamond. El face parte dintre acei „monștri sacri” ai memoriei noastre culturale menite să ne perpetueze câteva valori sfinte ale neamului: oralitatea, isteția, gluma, calamburul, spiritul prieteniei, al familiei și al valorilor artistice durabile.

„Nu-i timp de nostalgii”

Celebrul „Mărgelatu” a avut o viață plină de povești uimitoare. Dar, cum spune maestrul: „Nu-i timp de nostalgii. Nu încă. Imediat e 27 ianuarie. În trei zile, se învârte «contorul». Și vârstă mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei și iubirii, adică 88. (La anul, 89 -n.n.) Ce tare mi se potrivește! Iubirea, Prietenia, Speranța, Bucuria, sunt cuvintele pe care le prețuiesc cel mai mult pe lume. Și nu sunt doar niște…vorbe! Am dat și am primit iubire de la voi toți, cei care îmi sunteți alături cu gândurile voastre bune, cu prietenia pe care care mi-o arătați și care mă umple mereu de speranța unei alte zile, unui alt an plin de bucuria de a vă vedea în sala de spectacol sau de a vă ști în fața micului ecran”, scria anul trecut maestrul pe Facebook.

