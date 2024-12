Între timp, Apple TV Plus lansează în premieră drama de război „Blitz”, iar platforma Hulu oferă fanilor filmelor de groază producția „Alien: Romulus”, anunță Tomsguide.

„Smile 2” (PVOD)

„Smile 2” a găsit o modalitate de a face un concept familiar să se simtă ca ceva fresh. Încă de la început, „Smile 2” se dovedește a fi o continuare a filmului originalul din 2022 și, deși arcul său narativ este izbitor de asemănător cu predecesorul său, totul se transformă într-un final șocant.

Skye Riley (Naomi Scott) este o vedetă pop care caută să revină după ce un incident tragic i-a spulberat cariera promițătoare. În timp ce se pregătește să înceapă un turneu mondial, rămâne traumatizată după ce un prieten se sinucide cu brutalitate în fața ei. Imediat, Skye începe să aibă coșmaruri și viziuni terifiante. Pe măsură ce seara turneului se apropie, ea descoperă că o ființă sinistră o urmărește și caută cu disperare o modalitate de a riposta.

„The Merry Gentlemen” (Netflix)

Această nouă ofertă sezonieră a celor de la Netflix are multe dintre caracteristicile unui film cu tematică de Crăciun, condimentat cu mult dans și cu dansatori sexy. „The Merry Gentlemen” nu este un film de Crăciun care trebuie vizionat cu întreaga familie, dar ar putea fi distractiv pentru adulți. În plus, nu are doar scene sexy, ci și puțină intrigă pentru a oferi filmului un plus de romantism.

Ashley (Britt Robertson) este o fostă dansatoare dintr-un oraș mare, care s-a întors în orașul natal doar pentru a descoperi că localul de spectacole al părinților ei este în pericol să se închidă. Refuzând să permită ca afacerea de familie să fie închisă fără luptă, Ashley organizează un spectacol burlesc pe tema Crăciunului pentru a o salva.

Unul dintre dansatori este un antreprenor cizelat (Chad Michael Murray), care acceptă fără tragere de inimă să o ajute și se îndrăgostește rapid de Ashley.

Alien: Romulus (Hulu)

După ce a intrat în cinematografe în luna august și pe platformele de streaming premium luna trecută, „Alien: Romulus” se îndreaptă spre Hulu, iar dacă l-ați ratat până acum, nu mai aveți nicio scuză.

Amplasat între „Alien” și „Aliens”, „Alien: Romulus” este un remake al francizei care își propune să readucă serialul la rădăcini și să facă un terifiant Xenomorph. Reușește pe ici pe colo.

Blitz’ (Apple TV Plus)

Considerat la un moment dat lider al premiilor Oscar, ”Blitz” este un film care merită văzut, concentrându-și acțiunea pe un aspect al celui de-al Doilea Război Mondial mai puțin cunoscut. Departe de linia frontului, povestea filmului se concentrează pe atacurile necruțătoare asupra Marii Britanii, care au devenit cunoscute drept „Blitz”.

În centrul atacurilor care învăluie capitala Angliei, Londra, aproape în fiecare noapte, se află Rita (Saoirse Ronan) și tânărul ei fiu George (Elliott Heffernan). Preocupată de siguranța fiului ei, Rita acceptă să-l evacueze în mediul rural, dar acesta fuge. Călătorind prin Londra pentru a se reîntâlni cu mama sa, George se confruntă cu numeroase obstacole și este martorul celor mai bune (și mai rele) trăsături ale britanicilor în această perioadă istorică dificilă. Regizat de Steve McQueen, „Blitz” este un film de război bine realizat, cu personaje puternice.

„Lecția de pian” (Netflix)

„Lecția de pian” este o afacere de familie în fața și în spatele camerei. Regizat de Malcolm Washington, cu John David Washington în rol principal, drama este o mărturie a talentului familiei Washington. Bazat pe piesa cu același nume de August Wilson, „Lecția de pian” este un film captivant, emoționant, care se bucură de performanțe actoricești excelente.

În Pittsburgh-ul anilor 1930, după Marea Depresiune, Boy Willie Charles (John David Washington) își face o apariție surpriză în casa unchiului său, Doaker (Samuel L. Jackson). Dar Boy Willie nu s-a întors din plăcere, el caută să vândă moștenirea familiei, un pian rămas de la defunctul său tată. Sora sa, Lucille (Erykah Badu), refuză să renunțe la pian. Conflictul merită urmărit până la capăt.

„Joy” (Netflix)

„Joy” spune povestea inspirațională din spatele nașterii lui Louise Joy Brown în 1978. Ce a fost atât de special cu acestă naștere? Joy a fost primul „bebeluș făcut în eprubetă” din lume, adică primul copil născut prin experimentul de fertilizare in vitro (FIV). Având în centru cei trei oameni de știință care au făcut posibil acest lucru (interpretați de Bill Nighy, Thomasin McKenzie și James Norton), „Joy” celebrează realizările și contribuția la domeniul medical, dar șo obstacolele pe care le-au avut de depășit.

„Spellbound” (Netflix)

Netflix vrea să lanseze o nouă franciză cu acest musical fantasy animat.

În lumea Lumbriei, tânăra prințesă Ellian (cu vocea lui Rachel Zegler) trebuie să se angajeze într-o căutare periculoasă când o vrajă îi distruge regatul și îi transformă părinții în monștri supradimensionați. Adolescenta se confruntă cu o cursă contra cronometru pentru a inversa acest blestem, înainte ca acesta să devină permanent. Având vocile personajelor asigurate de actori celebri precum John Lithgow, Javier Bardem și Nicole Kidman, „Spellbound” ar putea fi un film pentru toată familia în perioada sărbătorii de Crăciun.