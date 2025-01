Primul film care va fi disponibil pe Netflix se numește „Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”. Această producție britanică de animație stop-motion, realizată de Aardman Animations și BBC în colaborare cu Netflix, va fi lansată pe 3 ianuarie 2025. Regizorii Nick Park și Merlin Crossingham au adus încă o dată personajele îndrăgite de generații în fața camerelor.

Netflix continuă să își extindă catalogul

Pe 17 ianuarie 2025, cinefilii vor putea urmări „Back in Action”, un film care reunește actori de top precum Cameron Diaz, Jamie Foxx și McKenna Roberts. Această peliculă promite acțiune intensă și momente memorabile, fiind așteptată cu nerăbdare de public.

Documentarul „Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever” va fi disponibil încă din 1 ianuarie 2025. Filmul explorează dorința antreprenorului Bryan Johnson de a sfida procesul de îmbătrânire, oferind o perspectivă profundă asupra aspirațiilor umane și a tehnologiei moderne.

Miniseria „American Primeval” va debuta pe Netflix pe 9 ianuarie 2025, având în distribuție actori precum Alex Fine, Taylor Kitsch și Tokala Black Elk. Această serie promite să aducă aventuri captivante și personaje complexe, menținând spectatorii pe marginea scaunului.

„You Gotta Believe”, produsă de Byron Campbell, Matt Harvey și Houston Hill și regizată de Ty Roberts, va fi lansată pe 21 ianuarie 2025. Cu un cast impresionant format din Luke Wilson, Patrick Renna, Sarah Gadon, Molly Parker, Greg Kinnear și Davide Fair, filmul va oferi o combinație de dramă și umor.

Ultima peliculă a lunii, „You Hurt My Feelings”, produsă și regizată de Nicole Holofcener, va fi disponibilă din 26 ianuarie 2025. Distribuția include pe Julia Louis-Dreyfus, Tobias Menzies și Michaela Watkins, garantând o interpretare remarcabilă și o poveste emoționantă.

Luna ianuarie va aduce și alte titluri populare

În plus, luna ianuarie va aduce și alte titluri populare precum „80 for Brady” (2023), „Hereditary” (2018), „The Roshans” (2025), „The Storied Life of A.J. Fikry” (2022), „You Gotta Believe” (2024), „The Sand Castle” (2024), „Liza Treyger: Night Owl” (2024) și „Lucca’s World” (2024), care va fi disponibil din 31 ianuarie 2025.

Pe lângă aceste noi lansări, platforma va continua să ofere o gamă variată de filme și seriale clasice încă din 1 ianuarie 2025. Printre titlurile disponibile se numără: