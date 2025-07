Cele mai bune seriale TV din 2025. Spre deosebire de clasamentul filmelor, serialele TV sunt o sarcină mai dificilă, deoarece există foarte multe seriale cu care trebuie să ții pasul. În plus, ca de fiecare dată, există o doză de subiectivism. Cei de la Euronews, care au alcătuit acest clasament, spun că nu ar trebui să fim supărați dacă serialul nostru preferat din 2025 nu a trecut de selecție.

De la călătorii de autodescoperire, la seriale captivante despre amenințarea omniprezentă a radicalizării online, iată cum arată clasamentul cu cele mai bune seriale TV de până acum, în ordine descrescătoare, conform Euronews.

Cele mai bune seriale TV din prima parte a anului 2025

10) The Last Of Us – Sezonul 2 (HBO)

Telespectatorii sezonului 2 din The Last Of Us nu vor mai privi niciodată crosele de golf în același fel. Hitul HBO, bazat pe aclamata serie de jocuri video Naughty Dog, revine pentru un al doilea sezon plin de șocuri brutale, lovituri emoționale și mult haos alimentat de ciuperci. În centrul tuturor lor se află Bella Ramsey și Pedro Pascal, care îndeplinesc din nou rolurile Ellie și Joel.

Dar nu totul este perfect. Există probleme vizibile de ritm, schimbări de ton care nu se concretizează întotdeauna și un final ușor grăbit care nu reușește să convingă. Totuși, atunci când prinde ritmul, The Last Of Us rămâne una dintre cele mai captivante și atrăgătoare drame TV.

9) Dept. Q (Netflix)

Dacă ești fan al dramelor procedurale care au loc în subsoluri slab iluminate, nu trebuie ratat serialul Dept. Q de la Netflix. Bazat pe o serie de cărți daneze de Jussi Adler-Olsen, această versiune transferă ambianța nordică noir în farmecul gotic perfect potrivit al orașului Edinburgh.

Carl Morck (Matthew Goode), inspectorul cu limba aspră, care conduce o mașină excentrică, a fost însărcinat să conducă o nouă unitate de cazuri nerezolvate după ce se recuperează după un incident traumatizant.

În timp ce investighează dispariția misterioasă a procurorului Merritt Lingard (Chloe Pirrie), ies la iveală secrete din ce în ce mai sinistre. Co-creat de extraordinarul scenarist de la Hollywood, Scott Frank (The Queen’s Gambit), evoluțiile personajelor sunt puternice și interesante (chiar dacă uneori puțin caricaturale), iar atmosfera este seducător de misterioasă. În rolurile principale joacă Kelly Macdonald, Shirley Henderson și Kate Dickie.

8) Andor – Sezonul 2 (Disney+)

Al doilea sezon din Andor urma să fie ultimul, deoarece seria prequel Star Wars a lui Tony Gilroy avea nevoie de acțiune pentru a se strecura în evenimentele care au dus la Rogue One din 2016.

Această dramă de două sezoane demonstrează ce se poate întâmpla atunci când scenariști buni și creezi un serial in stil Star Wars. Ando este un serial palpitant și surprinzător de nuanțat, avându-l ca erou pe agentul de informații rebel Cassian Andor (Diego Luna). Avem parte de un studiu atent al fascismului care elimină treptat aspectele mai supranaturale ale operei spațiale, înlocuindu-le cu medii ancorate în realitate și reflecții despre moralitatea fragilă.

7) What It Feels Like For A Girl (BBC)

Această dramă a BBC tratează absurditățile clasice și ale păstrării aparențelor, explorate prin prisma unui adolescent trans din clasa muncitoare care crește în Marea Britanie la începutul anilor 2000.

Bazată pe memoriile autoarei și activistei britanice Paris Lees, din 2021, cu același titlu, este o povestire îndrăzneață și tulburătoare care surprinde complexitățile unei lumi interioare, marcată de experiența suprarealistă a amintirilor adolescentine.

6) Hacks (HBO Max)

Noul sezon începe după ce Ava își pavează drumul spre titlul de scenarist principal și cum acest joc de putere adâncește și mai mult tensiunile dintre tânăra scenaristă de comedie și legendara comediană de stand-up. Îndrăzneț, tăios și cu replici acide, Hacks continuă să fie unul dintre cele mai bune sitcom-uri. Totul, de la scenariu la regie până la actorie, este perfect sincronizat; fiecare sezon devine din ce în ce mai bun.

5) Love On The Spectrum – Sezonul 3 (Netflix)

Al treilea sezon al serialului „Love on the Spectrum” este cel mai puternic de până acum – plin de viață, amuzant și discret. Combinând personaje favorite ale fanilor care revin cu fețe noi, reality show-ul de succes își continuă explorarea atentă a întâlnirilor prin prisma comunității stranii. Ceea ce diferențiază acest sezon este abordarea subiectelor precum sexul, intimitatea și limitele.

4) The Pitt (HBO Max)

Ceea ce inițial pare a fi o reluare a serialului ER – o comparație alimentată doar de Noah Wyle în rolul principal și ca producător executiv – The Pitt este altceva.

Serialul renunță la toate tiparele serialelor care redau viața dintr-un spital, pentru a analiza o singură tură de 15 ore într-o cameră de urgență din Pittsburgh. Fiecare episod din această procedură medicală reprezintă o oră în timp real – cu împușcături în masă, accidente, lipsă de personal și resurse insuficiente. Caută realismul la fiecare pas, făcând din acest prim sezon un serial captivant și adesea epuizant.

3) Severance – Sezonul 2 (Apple TV+)

După o așteptare chinuitoare de trei ani, Severance, regizat de Dan Erickson, revine mai straniu, mai sumbru și mai ambițios ca niciodată.

Serialul distopic explorează lumea stranie a lui Lumon, unde angajații sunt împărțiți în zone „separate” și „neseparate” de către un cip cerebral, totul în numele atingerii echilibrului perfect dintre viața profesională și cea personală.

Adam Scott oferă cea mai bună interpretare din carieră în rolul lui Mark, a cărui căutare obsesivă de a descoperi adevărul despre secretele sinistre ale soției sale și ale lui Lumon estompează linia dintre durerea personală și controlul corporativ.

2) Dying For Sex (Disney+)

Dacă ai ști că ești pe cale să mori, ce fel de viață ai alege să trăiești? Pentru Molly Kochan (Michelle Williams), în vârstă de 42 de ani, este una plină de sex. Bazat pe podcastul din 2020 cu același nume, Dying For Sex spune povestea reală a lui Kochan, care, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân în fază terminală, a renunțat șa căsnicie pentru a urma o călătorie de autodescoperire. Deși per alocuri sumbru, este un serial copleșitor de vesel, alimentată de căldura haotică a prieteniei lui Kochan cu Nikki (Jenny Slate).

Pe măsură ce cele două navighează prin tratamentele lui Kochan, confruntările cu moartea și dorința dau loc unor revelații tandre despre efemeritatea magică a conexiunii – în orice formă.

1) Adolescence (Netflix)

Este serialul de patru episoade care a luat lumea cu asalt anul acesta. O palmă culturală, devenită un semnal de alarmă social și politic necesar.

Pentru puținii care nu l-au văzut încă, Adolescence urmărește cum un băiat de 13 ani, Jamie (Owen Cooper), este acuzat de uciderea unei fete din clasă. Creat și scris de Jack Thorne și Stephen Graham, Adolescence este o dramă superb jucată și o bijuterie tehnică, regizorul Philip Barantini folosindu-și semnătura one-shot/continue, văzută anterior în Boiling Point, pentru a accentua mai bine tensiunea.

Adolescence este o privire dură asupra învinovățirii, cu perspective diferite asupra unei crime – punctul culminant fiind interacțiunea dintre Cooper și Erin Doherty, care interpretează rolul psihologului numit de instanță, trimis să-l evalueze pe tânăr. Mai mult, serialul se prezintă ca o examinare tulburătoare a pericolelor manosferei, a impactului toxic pe care propaganda cu pastile roșii îl poate avea asupra minții tinerilor și a efectului devastator al neexpunerii relelor societății.

Acest serial puternic și necesar a stabilit ștacheta pentru anul 2025.