Cele mai bune 10 filme horror pe care le poți viziona doar pe HBO Max. Cu toate acestea, HBO Max a construit una dintre cele mai bune biblioteci cu filme horror, prezentând un amestec de productii clasice din toate timpurile, filme horror cult și comori internaționale.

Fiecare film din această listă este disponibil în streaming exclusiv pe HBO Max. Din moment ce nimic nu durează o veșnicie pe streaming, merită să le vezi cât încă mai poți.

Iată 10 dintre cele mai bune filme horror de pe HBO Max, recomandate de comicbook.com.

Acesta este unul dintre puținele filme horror care au câștigat premiul pentru Cel mai bun film la Premiile Oscar și rămâne un film remarcabil. Performanțele actoricești sunt legendare: Jodie Foster în rolul stagiarei FBI Clarice Starling, Anthony Hopkins în rolul canibalului Hannibal Lecter.

Scenele din Baltimore sunt claustrofobice și înfiorătoare, iar finalul din subsol, cu vedere nocturnă, este unul dintre cele mai terifiante rămase în istoria filmului. Nu este un horrror în adevăratul sens al cuvântului, dar îți dă coșmaruri, așa cum puține filme o pot face. Chiar dacă l-ai văzut deja, ”Tăcerea mieilor” este suficient de bun pentru a merita să-l revezi.

Un clasic absolut, pe care publicul și criticii îl consideră cea mai bună adaptare a poveștii „Jefuitorii de Cadavre”. Acțiunea se petrece în San Francisco și construiește încet- incet un sentiment de paranoia care pare mult prea ușor de înțeles chiar și acum. Distribuția este pe măsură (Donald Sutherland, Brooke Adams, Veronica Cartwright, Jeff Goldblum și Leonard Nimoy), iar efectele vizuale rezistă peste timp. Capsulele extraterestre, dublurile care țipă, finalul… Dacă nu l-ați văzut, nu-l căutați pe Google.

Pentru o alegere mai suprarealistă, acest film horror francez este perfect; liniștit, lent și cu adevărat tulburător. Povestea se concentrează pe un chirurg care încearcă să restaureze chipul desfigurat al fiicei sale, furând fețe de la alte femei. Scenele chirurgicale sunt simple, dar maca masca albă și goală a fiicei este memorabilă.

Nu există muzică aproape deloc, ceea ce face ca totul să pară real și nu oferă niciun catharsis emoțional. Este unul dintre puținele filme horror din acea epocă care putea fi făcut si astăzi, în special prin modul în care abordează temele de vinovăție și obsesie.

Cea mai recentă lansare a regizorului Black Panther, Ryan Coogler, Sinners a fost un succes critic și comercial în urmă cu doar câteva luni. Thrillerul cu vampiri, a cărui acțiune se petrece în Mississippi-ul anilor 1930, îmbină muzica, tropii horror, drama de epocă și comentariile sociale.

Michael B. Jordan îi interpretează pe frații gemeni Smoke și Stack, care se întorc din Chicago pentru a deschide un restaurant, doar pentru a descoperi că ambițiile lor sunt invadate de prădători supranaturali. Dacă vrei un film horror înrădăcinat în istoria și politica socială americană reală, Sinners îndeplinește toate cerințele.

Nu există niciun film ca House. Această comedie horror japoneză este complet diferită. Un grup de eleve vizitează o casă bântuită și, una câte una, sunt ucise în mod bizar și suprarealist: mâncate de un pian, atacate de lămpi zburătoare, urmărite de un schelet de desene animate. Se zvonește că regizorul Nobuhiko Obayashi și-a întrebat fiica de 10 ani ce crede că ar fi mai înfricoșător, apoi a folosit acele idei în film.

”Scream” al lui Wes Craven a readus la viață filmele horror din anii ’90, fiind o satiră inteligentă. Ironizează fin pe seama tropilor și regulilor filmelor slasher, dar oferă în același timp senzații de groază reale, începând cu una dintre cele mai cunoscute deschideri ale genului, cu tânăra Drew Barrymore în rolul principal.

Sidney Prescott, interpretat de Neve Campbell, a devenit notoriu, iar amestecul de umor negru și brutalitate din Ghostface i-a oferit horror-ului un nou tip de personaj negativ. Ceea ce face ca Scream să iasă în evidență este conștiința de sine; cunoaște tropii și îi subminează cu bucurie.

Debutul regizoral al lui Jordan Peele este un thriller social uluitor și unul dintre cele mai originale filme horror din ultimul deceniu. Daniel Kaluuya interpretează rolul unui tânăr de culoare care vizitează familia prietenei sale albe, iar ceea ce începe ca tensiuni rasiale se transformă în ceva extrem de terifiant.

Cele mai bune scene ale lui Peele, cum ar fi licitația de bingo și scena emblematică cu hipnoză, par opera unui maestru. Kaluuya a primit o nominalizare la Oscar pentru interpretarea sa, iar filmul a contribuit la includerea horror-ului pe un tărâm mai serios.

”Scanners” regizat de David Cronenberg spune povestea unor oameni cu abilități psihice puternice care sunt urmăriți și transformați în arme de către o corporație obscură. Atmosfera sa tulburătoare face ca totul să pară tensionat și straniu. Michael Ironside este uluitor în rolul antagonistului dezechilibrat, iar efectele vizuale ale filmului oferă unele dintre cele mai tulburătoare și realiste imagini de groază.

Considerat o capodoperă modernă, conceptul filmului It Follows este uimitor de simplu: o forță supranaturală te urmărește în ritm de pas până te prinde. Poate arăta ca oricine și nu se oprește niciodată. Asta e tot… și este terifiant. ”It Follows” are o atmosferă groaznică, onirică, cu un decor cețos din Midwest și o coloană sonoră tulburătoare. Personajele se uită la filme alb-negru pe televizoare vechi, dar unul dintre ele are un e-reader futurist cu clapetă. Pare un coșmar care există în afara timpului și a devenit un clasic pe bună dreptate.

Înainte de ”Parasite”, Bong Joon-ho a realizat acest film cu monștri care prezintă amestecul caracteristic de genuri, echilibrând horror-ul, comedia și comentariile de clasă. În film, o creatură răpește o fată, iar familia ei dezorientată trebuie să o recupereze. Dacă vă plac filmele cu monștri în stilul unor clasice precum ”Godzilla” sau„ King Kong”, acest clasic coreean este obligatoriu de văzut.