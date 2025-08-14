Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor putea utiliza bodycam-uri și drone achiziţionate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre iniţiată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Actul normativ consolidează capacitatea de control a GNM și pune în funcțiune echipamentele moderne, a anunțat ministrul Diana Buzoianu.

„România are obligaţii ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal şi mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren”, a precizat Buzoianu.

Ministrul a subliniat că reforma include reducerea numărului de posturi de conducere și creșterea efectivelor operative „pentru a asigura un act de control mai eficient şi mai transparent”.

Conform datelor oficiale, prin PNRR au fost achiziţionate:

709 bodycam-uri,

16 drone,

271 de camere video de bord,

8 sisteme de scanare a camioanelor,

16 vehicule speciale de intervenţie,

43 de autovehicule suplimentare.

Hotărârea prevede și modificări legislative care permit folosirea imaginilor captate de drone ca probe legale.

Organizarea internă a GNM se va modifica: vor fi angajați 150 de noi comisari în teren, posturile de conducere se reduc de la 72 la 64, numărul subsecretarilor de stat scade de la trei la doi, iar direcțiile și serviciile vor fi comasate și optimizate.

„Această reformă schimbă fundamental modul în care Garda Naţională de Mediu îşi desfăşoară activitatea. Vom interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat, având atât forţa umană, cât şi tehnologia necesară pentru a acţiona fără întârziere”, a subliniat ministrul Mediului.

Ea a explicat că efectele vor fi vizibile atât imediat, cât și pe termen mediu: „o creştere a eficienţei în aplicarea sancţiunilor”, reducerea poluării și combaterea infracționalității de mediu.